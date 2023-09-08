В районе Алтайского края открыли новую поликлинику за 290 млн рублей

В Алтайском районе открылась новая поликлиника Центральной районной больницы на 250 посещений в смену. Медицинский объект возведен за счет средств краевого бюджета.

Старое здание было построено еще в 1927 году, состояло из разных частей - кирпичной, деревянной и шлаколитой, что совершенно было неприемлемо для современного оборудования и санитарных условий для оказания медицинской помощи.

Сейчас это двухэтажное кирпичное здание площадью 4368 кв. м. Здесь размещены взрослая поликлиника на 150 посещений, детская консультация на 60 посещений и женская консультация на 40 посещений.

В клинике оборудованы кабинеты узких специалистов: отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, уролога, стоматологические кабинеты и отделение функциональной диагностики.

На строительство новой поликлиники из краевого бюджета выделили 290 млн рублей, в том числе 60 млн - на закупку нового оборудования – цифрового флюорографа, УЗД-аппарата экспертного класса, стоматологических итальянских стоек, оборудования для современной клинико-диагностической лаборатории и баклаборатории. Подготовлен кабинет маммографии, в 20024 году сюда купят маммограф.

В поликлинике ведут прием три терапевта, четыре педиатра, хирург, фтизиатр, офтальмолог, невролог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, эндокринолог, акушер-гинеколог, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, врач-эндоскопист, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач клинико-диагностической лаборатории, врач-бактериолог, врач функциональной диагностики.

Алтайская ЦРБ обслуживает более 26 тыс. населения.