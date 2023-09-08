8 сентября
﻿
Здоровье

В районе Алтайского края открыли новую поликлинику за 290 млн рублей

В Алтайском районе открылась новая поликлиника Центральной районной больницы на 250 посещений в смену. Медицинский объект возведен за счет средств краевого бюджета.

Поликлиника в Алтайском районе.
Поликлиника в Алтайском районе.
Минздрав АК.

Старое здание было построено еще в 1927 году, состояло из разных частей - кирпичной, деревянной и шлаколитой, что совершенно было неприемлемо для современного оборудования и санитарных условий для оказания медицинской помощи.

Сейчас это двухэтажное кирпичное здание площадью 4368 кв. м. Здесь размещены взрослая поликлиника на 150 посещений, детская консультация на 60 посещений и женская консультация на 40 посещений.

В клинике оборудованы кабинеты узких специалистов: отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, уролога, стоматологические кабинеты и отделение функциональной диагностики.

На строительство новой поликлиники из краевого бюджета выделили 290 млн рублей, в том числе 60 млн - на закупку нового оборудования – цифрового флюорографа, УЗД-аппарата экспертного класса, стоматологических итальянских стоек, оборудования для современной клинико-диагностической лаборатории и баклаборатории. Подготовлен кабинет маммографии, в 20024 году сюда купят маммограф.

В поликлинике ведут прием три терапевта, четыре педиатра, хирург, фтизиатр, офтальмолог, невролог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, эндокринолог, акушер-гинеколог, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, врач-эндоскопист, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач клинико-диагностической лаборатории, врач-бактериолог, врач функциональной диагностики.

Алтайская ЦРБ обслуживает более 26 тыс. населения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость