2 декабря, в субботу, пройдёт открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Гостей ждут спортивные соревнования на склоне, городской праздник и ярмарка. Также будет проведён знаменитый алтайский обряд Обоо таш: у духа — хозяина горы будут просить благосклонности во всех делах и делать ему подношения. В вечерней программе мероприятия — шоу-программа, включающая выступления танцевальных и эстрадных коллективов. Завершит мероприятие концерт Олега Газманова, шоу дронов, посвященное легенде создания Алтая, и яркий праздничный салют.
В Республике Алтай состоится открытие курорта Сбера «Манжерок».
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.
Праздничные мероприятия, посвященные открытию курорта, начнутся в 12:00 во внутреннем дворе пятизвездочного отеля «Манжерок». Спортивные соревнования будут проходить на горнолыжном склоне с 11:30 до 13:30, обряд Обоо таш — в 14:00 у нижней станции канатной дороги. Официальная церемония открытия курорта состоится в 18:30.