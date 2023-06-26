Костомаров впервые показал процесс реабилитации

Фигурист Роман Костомаров показал, как он тренируется и восстанавливает здоровье, сообщает Mash.

Спортсмен рассказал, что этот процесс тяжелый и физически, и морально. Тем не менее, он не сдается и уверенно восстанавливает организм.

"Едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь!" — написал Костомаров в соцсетях.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Ранее стало известно, что Костомарова не удается вывести из депрессии.