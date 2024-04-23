Pinterest квартиру продают в Барнауле за 5,1 млн рублей. Она располагается по адресу пр-т. Социалистический, 107.

Супер уютную и интерьерную студию продают в Барнауле за 5 млн рублей.

Общая площадь студии 30,4 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 167 тыс. рублей.

Квартира очень теплая и светлая. Располагается она на первом этаже пятиэтажного дома.

Внутри все продуманно до мелочей. Имеется множество систем хранения, вся бытовая техника, в том числе сушильная камера, тоже имеются.

Вся мебель и предметы декора остаются новому владельцу. В квартире установлен кондиционер, проведено телевиденье и интернет.

Ремонт — первое на что бросается взгляд. Сделано все по канонам Pinterest. Стильная белая ванная, а на кухне популярная плитка на фартуке. Причем зеленый и розовый цвета очень сочетаются между собой.

Несмотря на то что квартира имеет малые габариты, спальное место зонировано. В квартире умещается даже пару диванчиков.

Рядом с домом имеются различные рестораны, кино и театры. В самом центре города никогда не будет грустно.

Ранее сообщалось, что квартиру с нестандартной планировкой продают в Барнауле за 22 млн рублей.

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