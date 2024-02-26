«Не землей в чистом поле торгуем». «Фирсова слобода» — о первом аукционе участков, который может перевернуть рынок

Впервые подготовленные участки загородного жилого комплекса продадут на аукционе в Алтайском крае 5 марта. На эксперимент пошла «Фирсова Слобода», разделив вторую очередь ЖК «Ботаника» на 12 лотов. Директор компании Михаил Кочетов подробно рассказал о предложениях, наполнении будущего квартала, а также о том, почему оптовые продажи застройщикам оздоравливают рынок ИЖС.

— Какая череда событий привела «Фирсову Слободу» к формату аукциона?

— История длинная, можно начать с «Новой Грани». Почему-то многие считают, что мы продали участки быстро благодаря пандемии, хотя все было выкуплено до нее.

Дело в том, что нам удалось создать продукт, которого не было на рынке раньше, более качественный, продвинутый. Мы начали подготавливать участки, занимаясь прокладкой дорог и сетей, организовывать товарищество собственников недвижимости (ТСН) и многим другим.

Никто не успел глазом моргнуть — продали «Завидово». 56 участков ушли за полгода, хотя цена была достаточно высокой. С «Палитрой» мы ощутили, как спрос резко возрос: перестали успевать готовить участки для всех желающих.

И, наконец, первые 270 участков «Ботаники», выставленные осенью 2023 года, расхватали за два месяца. Ажиотаж не совсем понятный для меня. Ясно одно: мы не удовлетворили спрос, который есть.

Отсюда два вывода. Первый — продаем слишком дешево. Второй — нужно доводить до логического завершения идею продажи земли именно застройщикам.

Михаил Кочетов, директор компании «Фирсова Слобода». Фото: Анна Зайкова.

— По какому принципу формировали лоты?

Вторую очередь «Ботаники» мы сами разделили так, чтобы участники аукциона выкупали цельные фрагменты улиц. Так застройщики смогут показать себя во всей красе, сформировать в своем уголке единый архитектурный облик.

До этого мы вели торговлю в несколько хаотичном порядке. Один застройщик мог покупать сразу несколько участков, но в разных частях комплекса.

Также хотим соблюсти справедливый принцип: кто больше дал денег, тот и строит. Чтобы не было обид. В подаче заявок никого не ограничиваем, приглашаем поучаствовать и риэлторов. Есть уже 30 потенциальных участников, нас поддерживают.

Все это, конечно, эксперимент. Наша компания не Дом.РФ, который продает десятки гектаров. Но мы и не землей в чистом поле торгуем.

Что выставят на аукционе Всего на торгах разыграют 12 лотов с начальной ценой от 9,9 до 38,6 млн рублей. Каждый содержит в себе разное количество участков с подведенными инженерными коммуникациями – от 7 до 22. Общая площадь территорий лота — от 4,9 до 18,3 тыс. кв. м. Предложения подобрали так, чтобы они были интересны, как уверенным в себе, сильным компаниям, так и тем, кто только намерен показать свои силы на рынке ИЖС. 5 марта, в 10:00 аукцион стартует в режиме реального времени на сайте botanika-auction.ru. Участники не будут знать, против кого борются за лоты: их личности скроют специальные номера. Шаг аукциона — 5% от предыдущей цены шага. Победит тот, кто предложит наибольшую цену. Заявки на участие принимают с 26 февраля по 4 марта. Подать ее нужно в офисе «Фирсовой слободы» в Барнауле, на ул. Гоголя, 47, кабинет 208. Регистрация бесплатная. Все необходимые формы, как и полный регламент торгов, уже есть на сайте аукциона.

— Часть денег, вырученных с аукциона, идут на развитие общественных зон квартала. У вас большие планы?

— В «Ботанике» мы заложили место под достаточно большое количество общественных пространств, которые предстоит благоустроить. И на это нужны средства.

Например, в проекте есть большой зеленый бульвар. В отличие от «Палитры» , здесь придется высаживать деревья. Кстати, в крае практически нет специалистов по озеленению, это нам подтвердили и архитекторы, которые проектируют общественные зоны. У нас не ландшафтный дизайн на участке в 10 соток, и поэтому здесь нужны совершенно иные подходы, которые мы будем искать.

Кроме того, изменится прокладка коммуникаций. Мы избавимся от гирлянд проводов на столбах, которые зимой начинают обледеневать и рваться, и уведем электричество в землю. Что тоже ведет к серьезному удорожанию проекта, но это того стоит.

В комплексе будут магазины в формате «у дома». Начиная с «Палитры», работаем с ними так: либо люди возводят коммерческие помещения по согласованному с нами проекту… Либо мы строим сами небольшое мультиформатное здание в 120 кв. м и сдаем в целевую аренду.

Иначе получается безобразие: человек приходит, обещая золотые горы, строит уродца или вообще переводит здание в жилье.

Планируем сделать и кафе. Возможно, они появятся также в «Палитре»: люди заселяются и интересуются, дойдет ли до них доставка из города. Вообще, все движется к тому, что жилье рационализируют и не покупают огромные дома, поэтому есть спрос на такие общественные места. Будем вести переговоры с популярными сетями.

В «Палитре» и «Ботанике» предусмотрим места для выгула собак. Казалось бы, мы за городом. Но есть такое пожелание.

Также планируем расширить компетенции сервисной компании, которая чистит дороги, выкашивает траву, убирает и вывозит мусор, в общем обслуживает ТСН. Спектр расширится до оказания услуг непосредственно жителям, которым, например, нужен электрик или сантехник для мелких задач.

В «Ботанике» запланированы 1,2 тыс. домовладений, клиентов достаточно. Все это будет экономически целесообразно.

Михаил Кочетов, директор компании «Фирсова Слобода». Фото: Анна Зайкова.

— А что насчет социальной инфраструктуры?

— На повестке дня — организация медицины, строительство спортивного клуба, частного детского сада и начальной школы. Точнее, поиск операторов этих услуг, партнеров.

Мало построить стены — нужно понимать, кто в них будет работать. Чтобы привлечь специалистов, готовы рассмотреть вариант предоставления жилья. Почему нет? Мы не можем организовать учебный процесс, но создать для него какие-то условия — в наших силах.

Сразу скажу: на полноформатную школу даже не целимся: ресурсов не хватит.

Что касается спортклуба — это будет частная инициатива тех, кто понимает этот бизнес. Посещение на платной основе. Сюда наверняка будут приходить и жители соседних кварталов.

Михаил Кочетов, директор компании «Фирсова Слобода». Фото: Анна Зайкова.

— Что будет происходить в комплексе после аукциона, есть ли какие-то ограничения у застройщиков?

— В марте победители начнут вкладывать деньги, мы даем шесть месяцев беспроцентной рассрочки. То есть предоставляем возможность не вытаскивать из оборота разом большую сумму.

В октябре впустим застройщиков на подготовленные участки: с водой, электроэнергией и прописанной в договоре датой появления газа, который на начальных этапах никому не нужен.

Дороги будут отсыпаны щебнем, чтобы можно было спокойно проводить тяжелые работы, завозить бетон, бетонные блоки, кирпичи. На все это даем год. А после — асфальтируем дороги и запрещаем проезд большегрузов. Это хороший стимул, который поддержит темп развития квартала.

Конечно, если кто-то не успел, это не значит, что ничего нельзя сделать. Просто стройка станет дольше и дороже. Застройщик не сможет привезти к участку огромную фуру газобетона. Его придется перегружать за пределами комплекса и ввозить маленькими партиями.

Чем быстрее поселок застраивается, тем быстрее люди получат комфортную среду. Невозможно жить, когда вокруг кипит работа, грязь, машины — и конца и края этому нет. Мы все играем на одной стороне: люди готовы платить деньги за готовый продукт, а застройщики стремятся быстрее получить результат.

Что касается самих архитектурных проектов, никого не ограничиваем. У нас на это нет правовых оснований.

Единственное, чтобы задать облик общественных зон, первые жилые линии рядом с ними «Фирсова Слобода» не продает. Будем застраивать своими типовыми проектами.

Иных методов у нас нет, идем на такие хитрости. Например, в «Палитре» застроили улицу Цветную, показали красоту, пример, как все должно выглядеть. Поставили единообразное ограждение в надежде, что собственники с ним ничего не будут делать: деньги же уже заплатили.

Не со всеми, конечно, сработало, некоторые сносят и ставят свое, неприступное. Главный аргумент: «Хочу по своему огороду в трусах ходить».

Михаил Кочетов, директор компании «Фирсова Слобода». Фото: Анна Зайкова.

— Ранее вы упоминали, что продажа подготовленных участков на аукционе — обычная история в мировой практике. А в Алтайском крае — это прецедент?

— Да, если мы говорим о частной истории, а не о государственных торгах. Честно говоря, не слышал о таких прецедентах даже в целом в России. За нами сейчас наблюдают ведущие московские эксперты по малоэтажке, очень интересуются результатами.

На рынке земельных участков под малоэтажное строительство сложилась уникальная ситуация, когда игроков «полтора», а желающих получить участки под застройку — очень много. Так получилось, что хотят купить именно у нас и не всем хватает. Если сочтем опыт аукциона удачным, то будем продолжать.

Наша задача-«максимум» — уйти от розничной продажи. Честно: лишь единицы могут организовать индивидуальный проект, в основном это заканчивается печально.

Опыт подсказывает, что мы идем верным путем, привлекая оптовых покупателей и предлагая застройщикам специальные условия. Так, как строится «Палитра», не возводили еще ни один коттеджный поселок в пригороде Барнаула. Из чистого поля в плотную застройку — всего за 1,5-2 года.

В 2019 году активные застройщики зашли. В след за ними потянулись еще застройщики, их появляется больше и больше. Институт репутации в ИЖС только формируется, люди начинают сторониться диких бригад. На сегодняшний день есть застройщики которые успели уже сформировать себе имя в проектах «Палитра», «Новая грань», есть застройщики которые активно нарабатывают деловую репутацию и готовы предлагать новые и интересные проекты.

Мы даем возможность компаниям себя показать. Пусть застроят кусочек улицы так, чтобы не стыдно было приехать и показать: «Это наше и здесь живут люди, прогуляйтесь, поговорите с ними». Других вариантов заработать репутацию нет.

ООО «Фирсова Слобода»

656056, г. Барнаул, пр. Ленина, 10, оф. 210

Тел.: +7 (3852) 22-62-72, 22-62-45

botanika-auction.ru

ooofs.2018@gmail.com

vk.com/firsova_sloboda

Самое важное - в нашем Telegram-канале