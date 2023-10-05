Градсовет не одобрил проект «заботливых» многоэтажек, которые хотят строить вокруг деревьев на Горе

Пять бизнес-девятиэтажек планируют построить на Змеиногорском тракте, 35Б. Члены градсовета похвалили дома, которые прячутся в овраге и даже огибают деревья. Однако в попытке сохранить растительность и при этом не разориться архитекторы с застройщиком несколько перестарались. Что не понравилось экспертам – расскажем в материале altapress.ru.

О чем речь

Архитектурное бюро «Салют» представило проект бизнес-класса «Вышка» от девелопера «Мой Дом», который появится на Горе. Пять девятиэтажных домов планируют построить рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес».

Также рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы привели заключение экспертизы: никакого вреда даже для жителей верхних этажей она не окажет: они будут находиться на семь метров ниже основания конструкции.

Нетипичная посадка

Участок у «Вышки» непростой, с уклоном.

Три белых дома поставят на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Его в свою очередь посадят в овраг. Застройщик объяснил, что идет на такой нестандартный шаг, чтобы сохранить как можно больше деревьев – на участке растет целая аллея.

Что сейчас происходит на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

По этой же причине два остальных дома, которые будут стоять позади, на возвышении, получат усложненную форму, хотя ранее задумывались «прямоугольники».

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

Заботой об экологии объясняется и расположение домов на участке – они встанут довольно плотно, на дистанции 15,5 метров. Некоторые эксперты заметили, что это почти как расстояние между ними и докладчиком.

«Санитарный разрыв – минимум 20 метров, - напомнил о нормативе архитектор Евгений Башкиров. – И недопустимо вплотную к границам участка ставить здания. Как эксплуатировать и строить, если соседи поставят забор?».

1,1 га – размер участка;

3 тыс. кв. м – площадь застройки;

59 кв. м – средняя площадь квартир;

245 – количество квартир;

579 – расчетное количество жителей.

Лаконичный дизайн

К фасадам домов – белых и темно-серых – в хаотичном порядке будут примыкать неостекленные балконы. Так архитекторы оживили решили оживить стену, поиграть со светом и тенью.

«Материал – штукатурка в трех оттенках. Мы не хотим соревноваться с природой. И активную ночую подсветку не планируем: городской атрибут, не для леса», - считает руководитель архитектурного бюро Артем Журбин.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

«Не в упрек авторам: не сибирская архитектура, - сказал архитектор Сергей Шадрин. - Полгода зима, снег, лед и ни одного козырька над балконами. Серая масса, одинакового цвета фасады – скандинавский минимализм, модно».

«Все это чистят, убирают – если установить четкий регламент по эксплуатации, - не согласился архитектор Александр Деринг. - В прошлом году осматривали такие дома в Новосибирске, спрашивали жильцов. Здесь много положительного и правильного, в том числе и цветовом решении: с природой не нужно соперничать».

Он похвалил архитекторов за заботу о биоразнообразии и аналитический подход к работе с большим количеством исследований. «Могут быть конструктивные трудности, но застройщик все-таки не самоубийца, есть экономика», - добавил Деринг.

Безопасные лужайки

Что касается упомянутого паркинга – у него будет стеклянный противовандальный фасад, а бетонную крышу закроет лужайка. Он рассчитан на 98 мест.

Ранее отмечалось, что в комплексе появятся не только стандартные планировки, но и необычные варианты: квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры и пентхаусы.

На первых этажах трех домов разместится частный детский сад, семейный ресторан, магазин и управляющая компания.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

Двор будет без машин. Архитекторы предлагают переносить мебель, покупки и другой груз из паркинга.

Площадки на отдыха будут находиться между домами и у аллеи.

Загадочный дренаж

Пожалуй, больше всего вопросов у экспертов вызвала работа с рельефом участка.

Архитекторы планируют, что смогут собирать воду с оврага, придомовой территории и соседнего санатория в дренажные боксы.

«Это будет похоже на тару, которая зарыта в землю и заполнена крупным щебнем – классическое решение, когда нет ливневки - говорит Артем Журбин. – Хотя в техрешении и написано подключаться к ливневке, но ее просто здесь нет».

Понять, где именно будут располагаться боксы, члены градсовета не смогли: объекты не указаны на плане. «В рамках нашего участка, в расстоянии метра от границы», - подсказал Павел Князев, владелец «Моего Дома».

Павел Князев. Фото предоставлено «УК «Мой Дом».

Крутая проблема

Обсудили эксперты и перепад рельефа на участке в 11 метров. Архитектор Владимир Золотов отметил, что жильцам придется ежедневно преодолевать это расстояние, ведь площадки для отдыха и игр находятся только на верхнем уровне.

«Есть реальные успешные практики немаленьких перепадов в туристических зонах, - защитил авторов председатель совета Андрей Федоров. - Человек, который не захочет с этим сталкиваться, просто не будет выбирать этот комплекс. Универсальность – преимущество, но не ограничение».

Для откосов оврага проектировщики предусмотрели нагельное крепление – с ним не придется забивать сваи.

«Судя по генплану, нижний дом на севере садится на край земельного участка. Укрепления граничат с соседним санаторием, вам придется работать на их территории, этот вопрос нужно решить», - отметил архитектор Сергей Боженко.

Кроме того, Боженко заметил: чтобы создать с проезд с южной стороны, который проходит через водоотток, придется строить дамбу или мост.

«Но проезд находится за границей вашего участка. Получается, возлагаете затраты на муниципалитет. Нужно привязать земельный участок. Иначе вы не сможете проехать поперек оврага», - предупредил Сергей Боженко.

«Авторы и застройщик, мне кажется, не до конца понимают, сколько будет стоить дом на краю обрыва, - заметил член градсовета Евгений Носенко. - И строить дамбу или мост… Проект интересный, сложный, молодцы, что взялись. Но сеть нижних домов может стать очень дорогой».

Тесно и непросто

В финале Сергей Боженко подытожил обсуждение: нижнюю часть территории с тремя домами излишне переуплотнили. Нужно отступить от южной границы участка, кромки склона, чтобы обеспечить круговой объезд и во время строительства не засорять территорию санатория.

«Согласовывать пока нельзя. Вопросы генплана и планировки территории технически не решены», - подчеркнул он.

В свою очередь Павел Князев ответил, что у компании есть заключения экспертиз, которые доказывают, что все нормативы соблюдены.

Однако рассмотрят все это лишь на повторном заседании.