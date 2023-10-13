Элитный многоквартирник построят неподалеку от храма и психиатрической больницы в Барнауле

У излучины Барнаулки на ул. Приречная, 12 построят четырехэтажный многоквартирный дом в светлых оттенках. Проект, созданный для бизнесмена Алексея Пономаренко, представил архитектор Владимир Золотов.

Дом примыкает к туркластеру и благоустроенному скверу с велодорожками на ул. Приречной. Неподалеку, как отметил автор проекта, находятся архитектурные памятники – храм и психоневрологический диспансер.

Поэтому внешний облик нового здания будет отсылать к исторической застройке: эффектные высокие парапеты, изящные балясины, арочные окна. Все это подчеркнет архитектурная подсветка.

Фасад соберут из облицовочного кирпича светло-серого и желтых цветов. Кондиционеры спрячутся на лоджиях. Въезжать автомобилисты во двор смогут через угловую арку.

3 тыс. кв. м – площадь участка;

1,2 тыс. кв. м – площадь застройки;

30 – количество квартир.

У дома на первом этаже будет общая вестибюльная группа на две секции с двумя лестницами и лифтами, а также подземный паркинг.

Рядом со зданиям создадут площадки для отдыха и игр. Члены градостроительного совета предложили отделить эту территорию от сквера забором.

Площадка уже готова для строительства.

Проект дома на ул. Приречная, 12. Мастерская Владимира Золотова

Эксперты совета выразили беспокойство, что дому будет вредить высокий уровень грунтовых вод.

«Аргументация, что можно размещать подземные этажи, на мой взгляд, не вполне серьезная, - сказал архитектор Сергей Боженко. - Я считаю, нужно гаражи нужно вынести на уровень первого этажа, а дворовое пространство – второго, чтобы противостоять пагубному воздействию грунтовых вод».

Его коллега Сергей Шадрин отметил, что при правильных инженерных работах грунтовые воды – не проблема.

Заместитель председателя совета Антон Воробьев предложил поработать над обликом здания: например, сделать крышу шатровой, а на фасад добавить еще декоративных элементов.

Руководитель творческой мастерской «Призма» Наталья Кан возразила: «Фасад достаточно детализирован. Если начать навешивать новые элементы – он станет только хуже. А с инженерной точки зрения имеет смысл представить документы, что все это безопасно».

Проект одобрили, поручив обеспечить пожарный проезд по периметру здания.