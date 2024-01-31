Двушку с прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей

Двухкомнатную квартиру с красивой прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 151Б.

Общая площадь двушки 47,5 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 180 тыс. рублей.

Квартира располагается на 16 этаже 17-ти этажного дома. Кстати, высота потолков тут почти три метра.

Ремонт в квартире действительно интересный. Такие обычно можно встретить в модных пабликах. Скорее всего, владелец такими и вдохновлялся.

Первое, что бросается в глаза — диван. Он ярко выделяется на фоне квартире, хотя его цвет нельзя назвать ядерным. Все мило сочетается.

Из уютной гостевой можно без труда попасть в спальню — она отделена прозрачной перегородкой. При этом есть шторы, чтобы в случае чего отделить комнату от лишних световых шумов.

Кухня, как и вся квартира, функциональная и красивая. На ней также умещается обеденный стол с видом на город.

Квартира с прозрачной комнатой. "Авито"

В санузле есть удобная ванная, а рядом с унитазом беде.

Расположение дома комфортное — самый центр города.

Ранее стало известно, что за квартиру в интересном стиле продают в Барнауле за 13,9 млн рублей.

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