1 февраля
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Недвижимость

Двушку с прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей

Двухкомнатную квартиру с красивой прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 151Б.

Квартира с прозрачной комнатой.
Квартира с прозрачной комнатой.
"Авито"

Общая площадь двушки 47,5 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 180 тыс. рублей.

Квартира располагается на 16 этаже 17-ти этажного дома. Кстати, высота потолков тут почти три метра.

Ремонт в квартире действительно интересный. Такие обычно можно встретить в модных пабликах. Скорее всего, владелец такими и вдохновлялся.

Первое, что бросается в глаза — диван. Он ярко выделяется на фоне квартире, хотя его цвет нельзя назвать ядерным. Все мило сочетается.

Из уютной гостевой можно без труда попасть в спальню — она отделена прозрачной перегородкой. При этом есть шторы, чтобы в случае чего отделить комнату от лишних световых шумов.

Кухня, как и вся квартира, функциональная и красивая. На ней также умещается обеденный стол с видом на город.

Квартира с прозрачной комнатой.
Квартира с прозрачной комнатой.
"Авито"

В санузле есть удобная ванная, а рядом с унитазом беде.

Расположение дома комфортное — самый центр города.

Ранее стало известно, что за квартиру в интересном стиле продают в Барнауле за 13,9 млн рублей.

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