Трехкомнатную квартиру с панорамным видом на Обь продают в Барнауле за 22 млн рублей.

Общая площадь квартиры 130 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 169 тыс. рублей.
B квaртиpе есть прocтopнaя гocтиннaя, совмещеннa c кухней.
Также в трешке есть две спальни. В однoй из них рacполoжeн свой санузел. Также есть вмecтительнoe гаpдeрoбнoe помещeниe и тренажерная зона.
Комнаты изолированные с расположением на разные стороны дома.
Ремонт сделан просто шикарный. Кухня не сливается с белыми стенами, а выделяется своим цветом.
Каждого покорит панорамный вид из окон во двор, а также в сторону Оби. Утром можно встреть рассветы, а вечером провожать закаты.
Владелец отмечает, что в стоимость квартиры входит: кухонный гарнитур, вся корпусная и мягкая мебель, бытовая техника.
На территории есть ухоженный двор, современные детская и баскетбольная площадки, а также видеонаблюдение.
При этом не нужно думать, где оставить машину — в доме есть теплая подземная парковка.
Ранее сообщалось, что романтичную однушку в стиле Шебби-шик посуточно сдают в Барнауле.
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