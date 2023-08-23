Житель Алтайского края угнал рабочий автомобиль и перевернулся на нем

Оказалось, автомобиль ВАЗ, принадлежащий компании угнал 34-летний сотрудник.
Вскоре полицейские нашли машину в 22-х км от города - она была опрокинута.
Угонщик во всем признался, сообщив, что накануне решил съездить в село в гости на служебном авто.
Через несколько часов нетрезвый мужчина возвращался обратно в Славгород, но не справился с управлением.
На момент задержания из машины не было ничего украдено.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разные преступления.