Затонувшие города и 900 эвакуированных жителей - в каком состоянии Новая Каховка после разрушений на ГЭС

Уровень воды в Новой Каховке начал спадать после разрушений на Каховской ГЭС. ТАСС сообщает о том, в каком состоянии находится город и населенные пункты.

Уровень воды после аварии начал постепенно спадать. Он уже упал на 35 см, сообщает глава региона Владимир Леонтьев.

Однако ситуация не стала лучше в прибрежных населенных пунктах. По слова мэра, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши.

Город Алешки почти ушел под воду. Село Корсунка на левом берегу Днепра полностью затонуло.

Зв 6 июня из зон подтопления эвакуировали более 900 человек. Мэр отметил, что, по меньшей мере, семь человек пропали без вести.

Также в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа появилась объявление об эвакуации 7 июня.

После разрушения ГЭС в Херсонскую область пребывают волонтеры со всей России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о теракте по факту разрушений на Каховской ГЭС.