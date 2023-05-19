Случайная искра из трубы бани едва не уничтожила магазин на Алтае

Возгорание произошло под навесом для хранения картонной тары из-за случайной искры. Пламя рисковало распространиться от навеса на здание магазина. Они находились под одной крышей.
На тушение пожара прибыли пятеро сотрудников пожарной части №7 села Шебалино. Также было задействовано две единицы техники.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 20 кв. м. Причиной стало попадание искры на картон из трубы расположенной рядом бани.
Ранее крупные пожары произошли в Угловском и Егорьевском районах. Пострадали пять нежилых домов и несколько построек. Пожар локализовали на площади порядка 300 кв. м.