26 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Полицейские приостановили работу сортировочного центра Wildberries в черную пятницу

Правоохранители приостановили работу сортировочного центра Wildberries в Подмосковье.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Полицейских интересуют паспорта работников-мужчин и отметки о воинской обязанности, указывает LIFE.

На ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

Руководство Wildberries оказывает содействие полиции.

Ранее сообщалось, как закончилось дело против Ozon из-за пачки чая.

Судебные тяжбы начались еще в 2022 году. От представителей Фемиды первой инстанции потребитель дошел до Верховного суда РФ.

Последний утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость