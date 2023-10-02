На стройке в Барнауле нашли минометную мину

1 октября при проведении земельных работ, строители был обнаружен взрывоопасный предмет. Стройка проходит в Индустриальном районе, о происшествии сообщила пресс-служба Росгвардии.

На стройке в Индустриальном районе был обнаружен подозрительный предмет, с виду похожий на снаряд. Для уточнения была вызвана группа разминирования Росгвардии.

В ходе осмотра, росгвардейцы предположили, что опасная находка является 82-мм минометной миной. Из-за большого времени проведенного под землей, на найденном боеприпасе были обнаружены ржавчина и коррозии

С помощью инженеров Росгвардии, минометный снаряд был уничтожен. Они вывезли его на ведомственный военный полигон.

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