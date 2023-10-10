10 октября
﻿
Потребитель

Запасаться макаронами и тушенкой посоветовал эксперт россиянам

Американский доллар снова перешел психологически важный рубеж — накануне он торговался за 102 российских рубля.

Макароны, лапша.
Макароны, лапша.
СС0

В предыдущий раз доллар торговался выше отметки 102 рубля 23 марта 2022 года, напоминает E1.ru.

Сейчас доллар продолжает расти, а рубль - падать. Курс евро впервые с середины августа превысил 108 рублей.

Экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает: запас продуктов должен быть. Хотя бы на всякий случай.

Ослабление рубля выгодно федеральному бюджету, уверен эксперт. Экспортная пошлина поступает в валюте, а трата бюджета — в рублях. Когда рубль ослабевает, то в бюджете появляется больше рублей.

Прогноз

Наивно ожидать, что рубль будет укрепляться, считает Хестанов.

Ранее Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию. В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории — техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты.

Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса. Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость