Законопроект о правилах сбора валежника внесут в Госдуму

Сейчас Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор валежника для собственных нужд.
Но в некоторых российских регионах исказили эту идею. Так, перед началом сборщики должны письменно уведомить власти о предстоящем процессе. Есть и ограничения.
Поэтому парламентарии намерены разъяснить, что представляет собой валежник и закрепить законодательно. Также депутаты хотят внести понятие "валежник" в Лесной кодекс РФ.
Что это такое
Валежник — это лежащие на земле остатки стволов, деревьев, сучьев. Которые образовались из-за естественного отмирания стволов деревьев. А также те, которые повалило ураганом, снегопадом, другими природными явлениями.
В 2019 году жители алтайского села вырубили 3,5 кубометра сухостойных деревьев и тем самым нарушили закон, сообщили в минприроды края. Ведомство подчеркивает: не надо путать разрешенный законодательством сбор валежника и рубку сухостоя, на которую надо получать разрешение.
Ранее депутаты Госдумы остро обсуждали заготовку и сбор валежника.
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