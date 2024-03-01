Законопроект о правилах сбора валежника внесут в Госдуму

В Госдуму 1 марта группа депутатов от ЛДПР внесет законопроект о правилах сбора валежника, сообщает ТАСС .

Сейчас Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор валежника для собственных нужд.

Но в некоторых российских регионах исказили эту идею. Так, перед началом сборщики должны письменно уведомить власти о предстоящем процессе. Есть и ограничения.

Поэтому парламентарии намерены разъяснить, что представляет собой валежник и закрепить законодательно. Также депутаты хотят внести понятие "валежник" в Лесной кодекс РФ.

Что это такое

Валежник — это лежащие на земле остатки стволов, деревьев, сучьев. Которые образовались из-за естественного отмирания стволов деревьев. А также те, которые повалило ураганом, снегопадом, другими природными явлениями.

В 2019 году жители алтайского села вырубили 3,5 кубометра сухостойных деревьев и тем самым нарушили закон, сообщили в минприроды края. Ведомство подчеркивает: не надо путать разрешенный законодательством сбор валежника и рубку сухостоя, на которую надо получать разрешение.

Ранее депутаты Госдумы остро обсуждали заготовку и сбор валежника.

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