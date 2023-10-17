18 октября
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Потребитель

Можно было. На Ozon запретили торговать навозом

На маркетплейсе Ozon запретили торговать навозом, сообщает Mash.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Кроме того, появился штраф за просрочку или отмененную посылку. Он составят 1,5 процента от стоимости товара.

Также наказать могут за проблемы с описанием товара. Например, если не будет маркировки 18+.

Под отдельным пунктом ввели запрет на торговлю автомобильными шинами и навозом.

С 26 октября треть отмен от общего числа заказов, сделанных продавцом, приведет к блоку на неделю, а повторное нарушение — к вечному блоку.

С 31 октября отменяется пониженная комиссия при продаже техники Apple — вместо 0,5 процента будет 4-5 процентов.

Ранее жительница Барнаула получила ожог пальцев в пункте выдачи Ozon.

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