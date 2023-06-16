Летние десерты. ТОП-3 рецепта ягодных пирогов для вкусных выходных

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Ягодный кремовый пирог

Ингредиенты

Песочная основа

120 граммов сливочное масло

55 граммов сахар

Соль

220 граммов миндальная мука

80 граммов мука

1 шт желток

Ягодный крем

180 граммов свежие ягоды

50 граммов сахар

20 граммов кукурузный крахмал

2 шт. желток

Несколько ягод оставьте на украшение.

Ягода. Клубника. Земляника ССО

Как готовить

Основа пирога

Взбейте масло с сахаром и солью, добавить желток, взбейте еще раз. Добавьте обе муки и замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в форму, проткните дно вилкой и уберите тесто в морозильник на 15-30 минут (вместе с формой).

После этого выпекайте при 180 градусах 15-20 минут. Дайте полностью остыть.

Крем

Измельчите ягоды блендером, процедите и перенести массу в ковшик. Отдельно смешайте желтки с крахмалом и сахаром до однородности. Поставьте массу на огонь. Как только масса начнёт закипать - убавьте огонь до среднего, вылейте желток, постоянно взбивая. Снимите с огня, дайте остыть.

Остывший крем перенесите на основу, выровняйте и украсьте ягодами. Готово.