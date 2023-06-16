18 июня
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Летние десерты. ТОП-3 рецепта ягодных пирогов для вкусных выходных

Интересные рецепты пирогов из ягод — в подборке altapress.ru.

Йогурт, ягоды, завтрак.
Йогурт, ягоды, завтрак.
СС0
1
Коблер с ягодами

Ингредиенты

Для начинки

  • 600 граммов любых ягод
  • 100 граммов сахара
  • 1 ст. л. крахмала

Для теста

  • 200 граммов муки
  • 1 яйцо
  • 100 граммов сливочного масла
  • 100 мл молока
  • 10 гр разрыхлителя
  • 3 ст. л. сахара
  • Щепотка соли
Ягоды.
Ягоды.
СС0

Как готовить

Начинка

Возьмите любые ягоды, смешайте с сахаром и крахмалом. Замороженные ягоды лучше предварительно разморозить, но сок не сливать.

Тесто

Смешайте в миске все сухие ингредиенты. К ним натрите на тёрке холодное сливочное масло. Перетрите мучную смесь до образования крошки. К полученной крошке добавьте яйцо и молоко. Густое тесто замешайте ложкой. Возьмите форму для выпечки, выложите на дно ягодную смесь. Тесто положите сверху.

Выпекайте 40 минут при 180 градусах. Корочка должна стать румяной. Готово.

2
Ягодный кремовый пирог

Ингредиенты

Песочная основа

  • 120 граммов сливочное масло
  • 55 граммов сахар
  • Соль
  • 220 граммов миндальная мука
  • 80 граммов мука
  • 1 шт желток

Ягодный крем

  • 180 граммов свежие ягоды
  • 50 граммов сахар
  • 20 граммов кукурузный крахмал
  • 2 шт. желток

Несколько ягод оставьте на украшение.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Как готовить

Основа пирога

Взбейте масло с сахаром и солью, добавить желток, взбейте еще раз. Добавьте обе муки и замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в форму, проткните дно вилкой и уберите тесто в морозильник на 15-30 минут (вместе с формой).

После этого выпекайте при 180 градусах 15-20 минут. Дайте полностью остыть.

Крем

Измельчите ягоды блендером, процедите и перенести массу в ковшик. Отдельно смешайте желтки с крахмалом и сахаром до однородности. Поставьте массу на огонь. Как только масса начнёт закипать - убавьте огонь до среднего, вылейте желток, постоянно взбивая. Снимите с огня, дайте остыть.

Остывший крем перенесите на основу, выровняйте и украсьте ягодами. Готово.

3
Творожно-ягодный пирог без выпечки

Ингредиенты

Песочная основа

  • 50 грамм песочного печенья
  • 35 грамм сливок жирность 20-30 %

Творожная основа

  • 240 грамм творога 9% жирности
  • 240 граммов сметаны 15-20% жирности
  • 80 граммов сахара
  • 6 граммов желатина
  • по вкусу ваниль
  • 100-200 граммов ягоды
Черника. Витамины. Ягода.
Черника. Витамины. Ягода.
СС0

Как готовить

Песочная основа

Печенье измельчите, смешайте со сливками и выложите на дно формы. Кольцо поставьте на доску или тарелку, стенки кольца проложите ацетатной пленкой. Выложите песочную основу, утрамбуйте. Уберите в холодильник, пока делаете творожную основу.

Творожная основа

Желатин замочите в 36 мл воды и оставьте набухать.
Творог, сметану, сахар и ваниль добавьте в чашу. Смешайте блендером до однородности и гладкой текстуры.
Набухший желатин поставьте в микроволновку на 15 секунд, он должен быть жидким. Добавьте немного творожной массы к жидкому желатину, перемешайте. Затем вылейте смесь в основную творожную массу, снова перемешайте.

Творожную основу налейте в форму, выложите фрукты и ягоды. Залейте оставшейся массой.
Уберите в холодильник на 3-4 часа.
Освободите из формы, украсьте ягодами и фруктами. Готово.

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