Летние десерты. ТОП-3 рецепта ягодных пирогов для вкусных выходных

Ингредиенты
Для начинки
- 600 граммов любых ягод
- 100 граммов сахара
- 1 ст. л. крахмала
Для теста
- 200 граммов муки
- 1 яйцо
- 100 граммов сливочного масла
- 100 мл молока
- 10 гр разрыхлителя
- 3 ст. л. сахара
- Щепотка соли
Как готовить
Начинка
Возьмите любые ягоды, смешайте с сахаром и крахмалом. Замороженные ягоды лучше предварительно разморозить, но сок не сливать.
Тесто
Смешайте в миске все сухие ингредиенты. К ним натрите на тёрке холодное сливочное масло. Перетрите мучную смесь до образования крошки. К полученной крошке добавьте яйцо и молоко. Густое тесто замешайте ложкой. Возьмите форму для выпечки, выложите на дно ягодную смесь. Тесто положите сверху.
Выпекайте 40 минут при 180 градусах. Корочка должна стать румяной. Готово.
Ингредиенты
Песочная основа
- 120 граммов сливочное масло
- 55 граммов сахар
- Соль
- 220 граммов миндальная мука
- 80 граммов мука
- 1 шт желток
Ягодный крем
- 180 граммов свежие ягоды
- 50 граммов сахар
- 20 граммов кукурузный крахмал
- 2 шт. желток
Несколько ягод оставьте на украшение.
Как готовить
Основа пирога
Взбейте масло с сахаром и солью, добавить желток, взбейте еще раз. Добавьте обе муки и замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.
Раскатайте тесто в форму, проткните дно вилкой и уберите тесто в морозильник на 15-30 минут (вместе с формой).
После этого выпекайте при 180 градусах 15-20 минут. Дайте полностью остыть.
Крем
Измельчите ягоды блендером, процедите и перенести массу в ковшик. Отдельно смешайте желтки с крахмалом и сахаром до однородности. Поставьте массу на огонь. Как только масса начнёт закипать - убавьте огонь до среднего, вылейте желток, постоянно взбивая. Снимите с огня, дайте остыть.
Остывший крем перенесите на основу, выровняйте и украсьте ягодами. Готово.
Ингредиенты
Песочная основа
- 50 грамм песочного печенья
- 35 грамм сливок жирность 20-30 %
Творожная основа
- 240 грамм творога 9% жирности
- 240 граммов сметаны 15-20% жирности
- 80 граммов сахара
- 6 граммов желатина
- по вкусу ваниль
- 100-200 граммов ягоды
Как готовить
Песочная основа
Печенье измельчите, смешайте со сливками и выложите на дно формы. Кольцо поставьте на доску или тарелку, стенки кольца проложите ацетатной пленкой. Выложите песочную основу, утрамбуйте. Уберите в холодильник, пока делаете творожную основу.
Творожная основа
Желатин замочите в 36 мл воды и оставьте набухать.
Творог, сметану, сахар и ваниль добавьте в чашу. Смешайте блендером до однородности и гладкой текстуры.
Набухший желатин поставьте в микроволновку на 15 секунд, он должен быть жидким. Добавьте немного творожной массы к жидкому желатину, перемешайте. Затем вылейте смесь в основную творожную массу, снова перемешайте.
Творожную основу налейте в форму, выложите фрукты и ягоды. Залейте оставшейся массой.
Уберите в холодильник на 3-4 часа.
Освободите из формы, украсьте ягодами и фруктами. Готово.