26 декабря
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Потребитель

Барнаульцам предлагают слетать в Таиланд на новогодние праздники минимум за 200 тыс. рублей

Слетать на отдых в теплую страну предлагает "Аэрофлот".

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
"Аэрофлот"
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
"Аэрофлот"
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
"Аэрофлот"

Рейсы, представленные на скриншотах — из Новосибирска, прямых рейсов из Барнаула в Пхукет пока нет.

Даты перелетов — 27 декабря - 3 января.

Доступные классы

  • комфорт лайт, оптимум и максимум;
  • бизнес лайт, оптимум и максимум.

Билетов эконом-класса уже не осталось.

Самые дорогие билеты мы нашли почти за 500 тыс. рублей. Это, конечно, бизнес-максимум. Туда-обратно на одного человека.

Ну а самые дешевые - почти за 200 тыс. рублей. Это комфорт-лайт. Причем улететь на Пхукет предлагают за 154 тыс. рублей, а обратно - уже за 54 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что россияне смогут продлить срок пребывания в Таиланде.

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