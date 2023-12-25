Барнаульцам предлагают слетать в Таиланд на новогодние праздники минимум за 200 тыс. рублей

Слетать на отдых в теплую страну предлагает " Аэрофлот ".

Цены на билеты Новосибирск - Пхукет "Аэрофлот" Цены на билеты Новосибирск - Пхукет "Аэрофлот" Цены на билеты Новосибирск - Пхукет "Аэрофлот"

Рейсы, представленные на скриншотах — из Новосибирска, прямых рейсов из Барнаула в Пхукет пока нет.

Даты перелетов — 27 декабря - 3 января.

Доступные классы

комфорт лайт, оптимум и максимум;

бизнес лайт, оптимум и максимум.

Билетов эконом-класса уже не осталось.

Самые дорогие билеты мы нашли почти за 500 тыс. рублей. Это, конечно, бизнес-максимум. Туда-обратно на одного человека.

Ну а самые дешевые - почти за 200 тыс. рублей. Это комфорт-лайт. Причем улететь на Пхукет предлагают за 154 тыс. рублей, а обратно - уже за 54 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что россияне смогут продлить срок пребывания в Таиланде.