Барнаульцам предлагают слетать в Таиланд на новогодние праздники минимум за 200 тыс. рублей

Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
"Аэрофлот"
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
"Аэрофлот"
Цены на билеты Новосибирск - Пхукет
"Аэрофлот"
Рейсы, представленные на скриншотах — из Новосибирска, прямых рейсов из Барнаула в Пхукет пока нет.
Даты перелетов — 27 декабря - 3 января.
Доступные классы
- комфорт лайт, оптимум и максимум;
- бизнес лайт, оптимум и максимум.
Билетов эконом-класса уже не осталось.
Самые дорогие билеты мы нашли почти за 500 тыс. рублей. Это, конечно, бизнес-максимум. Туда-обратно на одного человека.
Ну а самые дешевые - почти за 200 тыс. рублей. Это комфорт-лайт. Причем улететь на Пхукет предлагают за 154 тыс. рублей, а обратно - уже за 54 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что россияне смогут продлить срок пребывания в Таиланде.