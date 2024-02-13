Законопроект о депортации мигрантов за домогательства рассмотрят в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан РФ, сообщает РИА Новости .

Законопроектом предлагают дополнить статью, наказывающую за мелкое хулиганство. Возможно в нее добавят положение о наказании за оскорбительное приставание к гражданам РФ, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Даванков подчеркивает, что россияне постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям даже страшно выходить на улицу.

Ранее безработные мигранты напали на российскую пенсионерку, чтобы отобрать деньги. В Санкт-Петербурге двое пьяных мигрантов напали на 84-летнюю женщину. Приезжие украли у шедшей по улице пенсионерки 5 тыс. рублей. Злоумышленниками оказались граждане Узбекистана, которые сейчас нигде не работают. Возбудили уголовное дело о грабеже. Мигрантов доставили в изолятор временного содержания.

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