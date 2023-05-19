Володин заявил, что Украины как государства не существует, а все решения принимает США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что в Украине нет легитимных органов власти, а все решения за них принимает США, пишет "Московский комсомолец".

По его словам, Украина не сядет за стол переговоров, пока так не решит США.

Он отметил, что территория Украины сегодня представляет собой "полигон для обкатки вооружения НАТО". Также он подчеркнул, что власть в этой странне "абсолютно карманная".

Володин добавил, что на Украине нет легитимных органов власти.

"Они давно не представляют народ, захватили власть по итогам государственного переворота", — сказал он.

Ранее Володин заявил, что при частичной мобилизации не применяют запрет на выезд с места жительства.