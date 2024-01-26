27 января
﻿
Политика

Раскулачивание Рублевки, антракт, мятеж и саммит: как складывалась политическая жизнь Евгения Пригожина

Пользователи сети выражают большой интерес к внезапному "воскрешению" главы ЧВК "Вагнер": количество запросов в поисковой системе за последние дни увеличилось. Россияне решили, что Евгений Пригожин жив и объявит о себе 25 января 2024 года. Этого не случилось.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Скриншот видео

Активность главы ЧВК "Вагнер" стала заметным фактором российской политики. Причем так, что обстоятельства смерти руководства ЧВК «Вагнер» породили массу версий о причинах авиакатастрофы и о тех, кто мог быть к этому причастен, указывает Forbes.

Критик

Лидер ЧВК «Вагнер» выглядел самым жестким критиком власти. Любые появления в публичном поле свидетельствовали — Пригожин уже не просто бизнесмен из близкого круга.

Язык улицы

Языком улицы он ставил вопросы, которые многих беспокоили.

Программа

Со временем даже начал формулировать и программу действий. Это — мобилизацию и перевод страны на военные рельсы. А также раскулачивание, для начала — Рублевки.

Настроение элиты

Из-за отсутствия официальной реакции на пригожинскую критику многие предположили — слова лидера «Вагнера» отнюдь не частная инициатива, а выражение настроений и даже мнений какой-то части элиты.

Мятеж

"Марш справедливости" и его стремительное завершение должны были исключить Пригожина из политической повестки. Но санкций не последовало, а сам назвали вооруженным мятежом.

По мнению некоторых, завершение "похода на столицу" не стало завершением политической карьеры. А — антрактом.

Встреча с лидером и саммит

Вскоре после завершения «Марша» президент РФ Владимир Путин встретился с Пригожиным и его соратниками. Также он присутствовал на полях саммита Россия — Африка.

Катастрофа

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

После этого ЧП пи появились версии, что Пригожин жив, а в самолете находились совсем другие люди. Или погиб не Евгений Пригожин, а его двойник.

Глава СКР Бастрыкин доложил Путину, что в телах погибших нашли осколки гранаты. Внешнего воздействия, заявил Путин, не было.

При этом известно, что могилу Евгения Пригожина круглосуточно охраняют после ЧП.

А экстрасенсы рассказали, жив ли Евгений Пригожин.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость