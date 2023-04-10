Пролетарии не объединяются. Почему алтайские коммунисты враждуют друг с другом накануне выборов

Расклад политических сил в Алтайском крае несколько отличается от положения дел на общефедеральном уровне. В АКЗС помимо привычных «Единой России», ЛДПР и СРЗП, КПРФ есть фракция у непарламентской оппозиции, у партии «Коммунисты России». При этом непогруженные в политическую жизнь граждане даже иногда путают две последние партии. О том, почему так получилось, а также из-за чего две партии левого толка находятся в жестком противостоянии друг другу — в материале altapress.ru.

Откуда есть коммунисты российские пошли?

После событий августовского путча 1991 года деятельность Компартии Советского Союза оказалась под запретом, ее имущество — конфисковано в пользу государства. Окончательно партию запретили 6 ноября 1991 года, за день до главного коммунистического праздника — годовщины Октябрьской революции. Вскоре на территории России появилось большое количество общественных объединений, считающих себя правопреемниками КПСС.

1999 год , шествие коммунистов 7-го ноября. Олег Богданов

Однако в 1993 году окончательно сформировалась Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), которая стала позиционировать себя как правопреемница КП РСФСР и КПСС. КПРФ стала крупнейшей политической силой социалистического толка и в частности участвовала во всех выборах депутатов Госдумы. Несмотря на это, в 1990-е и 2000-е годы в России продолжали действовать и многие другие левые движения.

Среди этих движений в 2009 году появилось движение «Коммунисты России», которое в 2012 году получило регистрацию как политическая партия.

Расколы среди алтайских коммунистов

Длительное время именно КПРФ представляла левые политические силы в Алтайском крае. В 1990-е годы регион даже входил в так называемый «красный пояс» — группу регионов с высоким уровнем поддержки коммунистов на местных и федеральных выборах. Однако в 2000-е влияние партии стало снижаться, не стал исключением и Алтай.

В 2010-е алтайское отделение КПРФ сотрясала череда громких скандалов, связанных с выходом из партии некоторых ее членов и отставок. Так, в 2016 году первый секретарь крайкома КПРФ Сергей Юрченко написал заявление о сложении с себя полномочий. Он сделал это по предложению лидера партии Геннадия Зюганова.

Сергей Юрченко. Олег Богданов

Должность первого секретаря регионального отделения КПРФ в итоге досталась Марии Прусаковой. Однако скандалы в компартии, в том числе и публичные, не прекратились.

Так, в мае 2018 года члены фракции КПРФ в АКЗС неожиданно сместили Прусакову с поста руководителя. Ее место занял Максим Талдыкин, машинист электровоза. Отношения внутри фракции в том созыве краевого парламента с самого начала были крайне непростыми. В откровенной оппозиции к лидеру еще находились Владимир Попов, Андрей Сартаков и Юрий Астанчик. Осенью 2017 года они поддержали проект бюджета края в то время, как остальная фракции голосовала против. После этого Сартаков лишился поста первого секретаря барнаульского горкома.

Мария Прусакова заявляла, что за всем происходящим стоят власти и «Единая Россия», которые уже давно ведут персональную работу с депутатами фракции, расшатывая ее единство.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Однако вскоре по внутрипартийной оппозиции был нанесен удар. Решением президиума ЦК из партии исключили Андрея Сартакова, Максима Талдыкина и Юрия Астанчика, а также Владимира Попова. Возникла парадоксальная ситуация, когда некоторое время фракцию в АКЗС возглавлял депутат, исключенный из партии.

Максим Талдыкин тогда назвал произошедшее «закономерным итогом внутрипартийного конфликта» — и в крайкоме, и во фракции. По его словам, Мария Прусакова не смогла конструктивно определить свои отношения с депутатами от КПРФ.

«К сожалению, случившееся показывает кризис в партии в целом. Подобные события происходят и в других регионах, где люди по принципиальным соображениям выходят из КПРФ. По моей оценке, на уровне краевого комитета нет четкого понимания даже среди коммунистов, каким путем идти, как строить внутрипартийные отношения, чтобы партия обрела форму в соответствии с названием. Конфликты происходят и в местных отделениях», — заявлял Талдыкин.

Отдельным поводом для внутрипартийных разборок стал отказ алтайского отделения компартии выдвигать кандидата на губернаторские выборы 2018 года. Так, Талдыкин называл такое решение главы крайкома ошибкой и даже «сливом» избирательной кампании.

Мария Прусакова и Максим Талдыкин ( в центре). Олег Богданов , altapress.ru

Также из-за отказа от участия в губернаторской кампании заявления о выходе из партии писали депутат АКЗС Олег Кравченко и депутат бийской гордумы Евгений Корчагин, прославившийся своей поездкой к Путину на желтом «Запорожце».

Депутат Кравченко заявил, что под руководством Прусаковой «работа крайкома КПРФ превратилась в череду склок, интриг, скандалов, непонятных для членов и сторонников партии решений». Также Кравченко предъявил Прусаковой то, что «влияние КПРФ в Алтайском крае существенно снизилось».

По мнению Корчагина, Прусакова просто побоялась получить на выборах результат ниже, чем ее предшественник на посту первого секретаря крайкома Сергей Юрченко в 2014 году. При этом Корчагин говорил, что партия превратилась в «инструмент одного человека» и работает для удовлетворения его амбиций.

Евгений Корчагин в Ижевске. опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК

Череда скандалов продолжилась в конце 2022 года, когда из фракции КПРФ исключили депутатов Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину. Это произошло после того, как они высказались о необходимости поддержки бюджета военного времени, вопреки позиции фракции по этому вопросу.

Альтернативные коммунисты

На выборах в АКЗС в 2021 году помимо четырех традиционных парламентских партий прошла относительно новая политическая сила — «Коммунисты России». Партия смогла сформировать фракцию из четырех депутатов.

Среди причин прохода в региональный парламент комроссов эксперты называли общее протестное голосование на тех выборах, а также схожие названия, символику и близкое расположение к КПРФ в избирательном бюллетене.

Символика коммунистов. Открытые источники.

Так, политолог Сергей Асеев, комментируя тогда результаты выборов, обратил внимание на то, что появление новой фракции в региональном парламенте напрямую связано с тем, что «Коммунисты России» удачно воспользовались технологией партии-спойлера, смешавшись и по названию, и по символике с КПРФ.

«Высокий процент, который получили „Коммунисты России“, — это иллюстрация технологии партии-спойлера в действии. Во многом избиратели были введены в заблуждение. Поскольку выборы в Алтайском крае были совмещенными, у избирателей возникли сложности с ориентированием в бюллетенях. Поэтому огромное количество голосов за „Коммунистов России“ — это, конечно же, голоса КПРФ», — говорил Асеев.

Политолог Константин Лукин заявлял, что высокий результат этой партии в регионе обусловлен «эффектом новичка», а также более-менее заметной избирательной кампанией, которую провели «Коммунисты России».

К слову, хороший результат на выборах в Алтайское Заксобрание в 2021 году показала и КПРФ. Так, Сергей Асеев отмечал, что эта партия сумела «подтянуться» к «Единой России» за счет протестного голосования и падения популярности правящей партии на фоне нестабильной экономической ситуации и принимаемых в стране непопулярных решений.

Протестная акция барнаульских коммунистов. facebook.com

На этом фоне, депутатом АКЗС от «Коммунистов России» в частности стал эпатажный политик из Санкт-Петербурга, основатель организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» (КПЛО) Сергей Малинкович. КПЛО высмеивает коммунистов, делая эпатажные заявления и проводя провокационные акции. К примеру, они предлагали канонизировать Сталина и заявляли, что в плену Кремля находятся «инопланетяне-социалисты», а покемоны превращают людей в зомби, и требовали ареста Джеймса Кэмерона как «расхитителя советской фантастики».

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

Примечательно, что в 2022 году Сергей Малинкович стал председателем центрального комитета партии.

Новый уровень противостояния

На протяжении длительного времени обе коммунистические партии регулярно обменивались «любезностями». Комроссы называют себя настоящей «ленинской партией», а оппонентов — «зюгановской партией» и «меньшевиками».

Их коллеги по «левому флангу политических сил тоже не остаются в стороне. Так, например, на 16-й сессии АКЗС в январе 2013 года замруководителя фракции КПРФ Антон Арцибашев при обсуждении вопроса снижения муниципального фильтра заявил, что комроссы — «ручная партия» нынешней власти.

«У власти есть «карманная партия», так называемые «Коммунисты России», которую всегда можно выпустить, которой всегда можно собрать подписи. И сказать, что вот, товарищи, избиратели, смотрите, коммунисты есть же на выборах», — сказал Арцибашев.

Восемнадцатая сессия АКЗС. Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

Накануне старта избирательной кампании по выборам губернатора Алтайского края уровень обвинений вышел на новый уровень. Председатель ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович в ходе пресс-конференции в марте 2023 года заявил, что у партии есть подозрения в получении иностранного финансирования депутатом ГД РФ, первым секретарем КПРФ Марией Прусаковой.

Это не помешало также обвинить Марию Прусакову в регулярном сотрудничестве с краевыми властями. Малинкович назвал ее ставленницей действующего губернатора Виктора Томенко.

В ответ пресс-секретарь алтайского отделения КПРФ Юрий Красильников в телефонном разговоре заявил altapress.ru, что комроссы «имеют право писать куда угодно», а КПРФ «за 30 лет уже привыкла ко всему от оппонентов».

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

Также о расколе среди левых сил заявил секретарь по идеологии алтайских комроссов, бывший член КПРФ Николай Наздрачев. По его словам, назначение Марии Прусаковой первым секретарем алтайского отделения КПРФ было «плевком в сторону настоящих, опытных коммунистов».

Примечательно, что при этом Мария Прусакова возмутилась информации о якобы расколе в партии, появившейся в эфире телеканала «Катунь 24».

Выборы покажут

Осенью 2023 года в Алтайском крае пройдут очередные выборы губернатора. Несмотря на то, что официально избирательная кампания еще не стартовала, разговоры о кандидатах от партий идут уже некоторое время.

Лидер краевого отделения «Коммунистов России» Сергей Матасов объявил, что партия будет принимать участие в выборах

«Для этого необходимо объединить всех идейных коммунистов и все силы региона вокруг нашей партии», — заявил Матасов.

Сергей Матасов уверен в том, что партия сможет пройти муниципальный фильтр. По его словам, к комроссам поступают заявления от депутатов из КПРФ о переходе в их партию — таких уже более 100. Комроссы останавливают их от перехода только для того, чтобы преодолеть административный барьер при выдвижении кандидата в губернаторы. Также подписи для прохождения мунфильтра предоставят беспартийные.

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

Политик заявил, что партия планирует выдвинуть кандидатом в губернаторы бывшего персека краевого отделения КПРФ Сергея Юрченко. Окончательного решения нет, поскольку Юрченко еще раздумывает, однако комроссы считают, что с большой долей вероятности кандидатом от партии будет именно он.

Наиболее вероятным кандидатом от КПРФ считается Мария Прусакова. Однако ситуация осложняется тем, что губернаторские амбиции присутствуют и у другого депутата Госдумы РФ Анжелики Глазковой, жены лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, о которой, к слову, комплементарно высказываются комроссы.

В телеграмм-канале «Прямая линия с Н. Платошкиным» появилась информация, что это движение не будет поддерживать Прусакову на выборах в случае ее выдвижения.

Несмотря на возможный конфликт Прусаковой и Глазковой, а также ведущими свою игру комроссами, есть большая вероятность, что левые силы «делят шкуру неубитого медведя». Коммунистам предстоит преодолеть «муниципальный фильтр» в 7% от числа избранных депутатов в Алтайском крае.

При этом собственных голосов для прохождения порогового значения хватает лишь у «Единой России», а остальным партиям придется очень хорошо поработать с беспартийными.

Кроме того, действующий губернатор края Виктор Томенко, судя по всему, нацелен пойти на очередной срок. В условиях разобщенности левых сил, взаимных обид и претензий, победить на выборах коммунистам будет однозначно непросто.