День 705-й. Самое важное к утру 30 января

Главные новости
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В Совбезе РФ назвали ужасающими удары Киева по мирным гражданам России. Нынешние украинские власти не гнушаются ничем, отметил помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.
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Косачев: шумиха вокруг отставки Залужного говорит о попытке переложить ответственность. Значит, есть что и за что перекладывать, отметил вице-спикер Совета Федерации.
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Боец РФ сообщил о значительном продвижении российских сил под Угледаром за два месяца. По словам командира расчета ТОС 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим, в последнее время активность артиллерии ВСУ значительно снизилась.
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Доллар — 88,89 рублей. Евро — 96,13 рублей.
Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты.
"Ведомости": "Уральские авиалинии" хотят вернуть допуск на международные рейсы.
Блинкен заявил, что США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине.
Чиновник США заявил, что окончательной сделки по иммиграции и Украине в Сенате пока нет.
Борис Джонсон заявил о вине НАТО перед Украиной.
НАТО считает, что США должны помогать Украине для уничтожения военных возможностей РФ.
Нидерланды выделили €122 млн Украине на кибербезопасность и закупку боеприпасов.
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