День 492-й. Самое важное к утру 30 июня

В Ростове-на-Дону полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ «Патриот», оставленные в городе после ухода ЧВК «Вагнер» — общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС хочет зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ для Украины.

В офисе Зеленского заявили, что он не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс.

Россия исключает посредничество Швейцарии в украинском конфликте, поскольку Берн утратил нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против Москвы, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

Россия направила СБ ООН письмо с призывом не допустить диверсий на ЗАЭС.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда объявил о решении выделить Украине второй транш на $890 млн.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не приняли решения о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 км.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о рисках безопасности Запорожской АЭС в связи с наступлением ВСУ.

Госдеп: США не намерены отправлять войска на Украину.

В ВСУ подтвердили получение данных о действиях ВКС России от западных союзников.

США близки к тому, чтобы передать Украине ракетные комплексы ATACMS с радиусом поражения более 300 км. Решение ожидает одобрения «на самом высоком уровне», сообщает The Wall Street Journal.

ФСБ обвинила жительницу Луганска в передаче ВСУ данных о местах дислокации российских военных.

Патриарх Кирилл встретился с посланником папы римского по урегулированию на Украине.

С начала конфликта Украина получила €170 млрд международной помощи.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал всех жителей районов Сумской области, которые граничат с Россией, эвакуироваться.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заочно приговорен на Украине к 15 годам тюрьмы.

FT: Евросоюз обсуждает отправку военных миссий на Украину в рамках гарантий безопасности.

Басманный суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз готов к тому, что военный конфликт на Украине будет длиться долго, и должен продолжать нынешний курс на поддержку Киева.

В белгородский город Шебекино вернулись 10% жителей после снижения интенсивности обстрелов

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с «серьезной обороной и превосходящим числом живой силы» российской армии.

CNN: при ударе по Краматорску пострадали как минимум двое военных из США и Британии.

Израиль не разрешает США передать Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол» из-за опасений, что она попадет в руки Ирану, сообщил премьер Биньямин Нетаньяху.

Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск.

Президент Колумбии призвал выразить России протест из-за ранения трех колумбийцев в Краматорске

Каховское водохранилище продолжает мелеть, вода в нем находится на уровне шести метров, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Налогоплательщики ЕС не должны платить за восстановление Украины, для этой цели Евросоюз должен найти возможность использовать замороженные российские активы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины — глава европейской дипломатии Боррель.