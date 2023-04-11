12 апреля
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Образование

Филологи назвали слово, которое жители России смогли написать с трудом

Добровольная просветительская акция «Тотальный диктант» прошла по всей России и не только 8 апреля. Проверявшие работы филологи из Новосибирска — родины акции — рассказали, в каких словах чаще всего делали ошибки.

Русский язык.
Русский язык.
altapress.ru

Самым коварным оказалось слово «сызмальства», сообщает «Комсомольская правда». В нем участники диктанта допустили девять разных ошибок.

Например, кто-то писал «с измальства», а кто-то — «с ызмальства». Самым веселым проверяющие посчитали вариант «с ъ измальства».

Вторым самым трудным словом стало «кардинально» — его люди упорно пишут как «координально».

Многие пишущие не подружились со словом «извне». Кто-то даже написал «из-в-не». Иногда писали и «паравоз» и «поравоз» вместо «паровоз».

Достаточно ошибок было в слове «философский» — многие написали его через «в», даже если в остальном работа была грамотная.

Экспертов, помимо прочего, развеселили названия некоторых животных и птиц.

Так, например, барсук стал «барсюком», енот — «инотом» и «янотом», а муравей — «муровьем».

Всего проверить свои знания русского языка в 2023 году решили более 456 тыс. человек в 43 странах.

Ранее Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от иностранных слов.

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