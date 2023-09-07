Зачем на огороде компостная яма и что туда можно и нельзя бросать

В конце огородного сезона перед дачниками встаёт вопрос - куда девать недозревшие плоды, ботву, сорняки? Лучше, конечно, вывезти с участка. А можно отправить в компостную кучу. Этот вариант позволяет получить органические удобрения почти бесплатно. Соорудить компостную яму несложно, а вот бездумно отправлять в неё любой мусор нельзя. Даже органические отходы подойдут не всякие.

Место и материалы

Лучшим местом для компостной кучи будет участок, расположенный ближе к середине, чтобы носить сырьё для будущей органики, а потом и получившееся удобрение можно было по кратчайшему пути.

Обычно для изготовления компостеров применяют три вида материалов - дерево, пластмассу, кирпич. Покупные пластиковые контейнеры для компоста подходят для небольших объёмов. Стационарные компостеры из долговечных строительных материалов - вещь удобная, но затевать стройку ради пары тонн компоста нецелесообразно. Поэтому чаще всего компостеры изготавливают из древесины. Вполне подойдут для этой цели, например, старые половые доски, поддоны.

Но какой бы материал ни выбрали, помните: компост должен иметь свободный доступ воздуха. Если планируете использовать сооружение как минимум 2-3 сезона, то постарайтесь обработать внутреннюю часть отработкой машинного масла, а ещё лучше - специальными составами против гниения.

Чем устелить дно

Во избежание вымывания питательных веществ в верхние слои почвы, где от большой концентрации они принесут больше вреда, чем пользы, рекомендуется создавать своеобразную прокладку между грунтом и компостом. В качестве такой подушки можно использовать макулатуру, картон. Хорошо подходят для этого опавшие листья, измельчённые ветви деревьев или кустарников (есть куда их деть). Можно насыпать слой торфа или опилок (древесной стружки). Прекрасно справится с задачей солома или сено, подойдут сорняки с растительными остатками, собранные на огороде. Толщина такого защитного слоя может достигать полуметра. Не пугайтесь, что некуда будет укладывать остальное - всё быстро самоуплотнится и существенно осядет.

Все компоненты должны попадать в компост только после измельчения. Общий совет - чем мельче, тем лучше. Величина резки позволяет регулировать скорость созревания компоста - если надо получить его за 3-6 месяцев, то измельчать надо как можно лучше. Если закладка идёт из расчёта на 1-2 года, то сильно беспокоиться не стоит, но и бросать целиком траву - неправильно.

Прячем от дождя и... поливаем

Компост нужно обязательно укрывать. Крышка на ящике нужна, чтобы за его влажность отвечали вы сами, а не осадки, которые могут вымыть все питательные вещества. Хорошо, если, делая компостер, сразу предусмотрели крышку, но если это не получилось или органика стала возвышаться над краями, то её надо накрывать. Для этого используется тёмная непрозрачная полиэтиленовая плёнка максимально доступной плотности.

В сухую погоду стоит раскрыть компост и пролить водой - нельзя допускать его пересыхания. Для того чтобы органика созревала правильно, бывалые огородники советуют использовать растворы специальных микробиологических препаратов. Применяйте данные средства по инструкции.

Что можно класть в компостный ящик!

Компост. freepik.com/Freepik

Можно - любые органические остатки: сорняки (лучше - прямо с землёй в корнях, не отряхивая), ботву моркови и свёклы, капустные кочерыжки, яблочные огрызки и картофельные очистки, бумажные салфетки и туалетную бумагу, чешую рыбы и селёдочные головы, кофейную гущу и спитой чей: отходы, из соковыжималки, воду, в которой мыли мясо. Закладываем и стриженую траву из газонокосилки. Отходы укладываем слоями и пересыпаем землёй (можно даже глиной или торфом; иногда добавляют опилки лиственных пород, но в умеренном количестве. Очень хорошо не полениться и накосить молодой крапивы (до момента созревания семян). Ещё лучше добавить любые бобовые, тысячелистник, окопник, одуванчики. Это ускоряет процессы компостирования, оздоровляет и субстрат.

Чего стоит избегать?

Далеко не все ингредиенты для компоста хороши и допустимы. Всему искусственному в компосте не место. Стекло, пластик, полиэтилен, металлы - исключения очевидные. Но даже бумагу можно использовать только необработанную и биоразлагаемую (например, офисные листы, тем более с распечатками - под запретом, как и все виды декоративной бумаги со специальной обработкой, не подлежащие переработке).

Не стоит использовать и пищевые отходы, привлекающие грызунов, остатки выпечки, масел, готовой пищи, мяса, сыра, рыбы. Исключение - йогурт и кисломолочные продукты, которые вполне можно вылить между слоями, ведь такие бактерии полезны для компостирования.

Под запретом - огуречная и кабачковая ботва, стебли паслёновых (томатов и картофеля), срезанные пионы, ирисы и флоксы, листья яблони и других плодовых деревьев и кустов, побеги и листья роз, особенно если они обрабатывались гербицидами. Все перечисленные остатки лучше сжечь!

Не стоит закладывать в компост и сорные травы, которые уже выпустили метёлки с семенами. Дело в том, что семена способны сохранять всхожесть несколько лет, поэтому остаётся угроза разнести их по участку с компостом, что крайне нежелательно. Это же относится и к одуванчикам, компостировать которые можно только до тех пор, пока они не распустили свои "парашюты" с семенами (это важно!).

Не надо укладывать ветки и солому; они перегнивают медленно, потом хлопот не оберёшься их выбирать из готового компоста. Нежелательно класть в компост и корни пырея и хвоща: там, в темноте, они чувствуют себя как дома, на обильном азотистом субстрате жиреют и множатся. Корни этих поистине злостных сорняков надо тщательно выбирать и сжигать. Другой вариант - заквашивать их в ведре, пока не пойдут пузыри. Только тогда можно будет отправить этих упрямцев в мартен компостной кучи.

Надо ли утрамбовывать компост?

Ни в коем случае! Ведь в его приготовлении активную роль играет кислород. Утрамбовывая содержимое ящика, мы тем самым сокращаем доступ кислорода, и процесс компостирования замедляется. По мере того как компост станет созревать, куча сама будет оседать и уменьшаться в размерах.

Добрый совет Траву с газона, сорняки, растительные остатки, перед тем как поместить в компост, надо день-другой подсушить. Свежая трава содержит много влаги, и, отправляя её сразу в компостер, вы добавляете не органику, а воду, которая испарится. Кроме этого зелёная трава плотная и может перекрыть циркуляцию воздуха в куче. Поэтому надо всё подсушивать - не до состояния сена, но до потери упругости.

Как часто надо переворачивать содержимое ящика?

В процессе компостирования, длящемся весь летний сезон, компостную кучу ворошить не стоит. Там уже идут таинственные органические метаморфозы, сложился свой температурный режим, который не надо нарушать дополнительной аэрацией, А вот по весне, когда компостная куча оттает, снимите верхушку из неразложившихся остатков и перебросьте их на дно пустующего соседнего отсека - там они станут основой для компоста, который вы будете формировать уже в новом сезоне, и к осени непременно дойдут до кондиции.

Что делать, если появился неприятный запах?

Компостная куча - это отнюдь не филиал помойки. В комностнице хитрые биохимические процессы преобразуют все возможные отходы в однородный, хорошо структурированный плодородный субстрат со слабым запахом грибов и перепревшей листвы. Так пахнет в осеннем лесу. При правильно организованном процессе компостирования проблем не возникает. Если появился неприятный запах, значит, что-то было сделано не так, как надо. Но всё легко исправить: достаточно подсыпать торфа или любой земли, и никакие запахи беспокоить вас не будут.