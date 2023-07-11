12 июля
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Сергей Светлаков, не добившись успеха на СТС, возвращается на ТНТ

Творческий отпуск Сергея Светлакова, начавшийся более года назад, по всей видимости, подошёл к концу. Появилась информация о том, что юморист вновь станет лицом телеканала ТНТ и примет участие в крупных проектах. Не исключено, что это будет интригующий проект, который совместно готовят ТНТ и "АМиК", компания Александра Маслякова. Ведь Сергей тоже начинал с КВН...

Сергей Светлаков.
Сергей Светлаков.
Пресс-служба телеканала СТС.

Светлаков в последнее время редко появляется на публике. С началом СВО на Украине Сергей ушёл в тень, заявив, что пришла пора отдохнуть. Но примеру многих своих друзей и коллег, сбежавших за рубеж, артист следовать не стал. Актёр продал коттедж в Юрмале и стал активно путешествовать по России, заезжая и в родной Екатеринбург. На днях Тина Канделаки пролила свет на судьбу знаменитости. "Серёжа Светлаков снова эксклюзивно наш!" - написала она в своём Telegram-канале.

&quot;Наша Russia&quot;.
"Наша Russia".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Спустя пять лет Светлаков наконец-то возвращается к своим истокам. Шоумен подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа развлекательное телевидение". По условиям соглашения с 1 июля комик работает на ТНТ. Известно, что договорённости достигнуты на три проекта: участие комика в новом юмористическом шоу, авторскую программу Сергея и комедийный сериал, в котором он выступит продюсером.

&quot;Наша Russia&quot;.
"Наша Russia".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Наша Russia&quot;.
"Наша Russia".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Наша Russia&quot;.
"Наша Russia".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Босс ТНТ Тина Канделаки заявила, что Светлаков считается основоположником юмора на экранах телевизора. "Серёжа - это ДНК нашего канала. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звёзды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала", - говорит Тина. По её словам, на данный момент канал переживает эру ренессанса, потому что большинство звёзд вернулись, перезагрузились и предстали с новыми проектами. Поэтому возвращение Светлакова выглядит вполне логичным.

Сергей Светлаков.
Сергей Светлаков.
Пресс-служба телеканала СТС.

На ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом культового юмористического проекта "Наша Russia", выступал в качестве приглашённой звезды Comedy Club, входил в жюри проектов "Танцы" и "Comedy Баттл". В 2018 году Сергей Светлаков перешёл на СТС, но за несколько лет особенных успехов не добился. Все запущенные шоу фактически провалились, продемонстрировав крайне низкие рейтинги.

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