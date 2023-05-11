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Семейный переполох: Саша и Таня ждут неожиданного пополнения

15 мая на канале ТНТ состоится премьера нового, уже восьмого сезона семейного ситкома "СашаТаня". Сергеевы отметят 10 лет на телеэкране и параллельно отпразднуют пополнение в семействе. Правда, беременность Тани, само собой, не обойдётся без приключений.

Семейный ситком "СашаТаня".
Семейный ситком "СашаТаня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Главным героям предстоит не только решать кучу бытовых и рабочих проблем, но и готовиться к пополнению. Причём положение Тани отразится буквально на всех: её беременность заставит работать Комарова, идти на уступки чиновника и спровоцирует скандал в шоу-бизнесе. Тем временем Саша найдёт на раскопках старинную вазу, съест отравленный торт, отправится в погоню с Геной и потеряет монету ценой 5 тысяч евро...

Авторы обещают порадовать зрителя новыми неожиданными ситуациями, в которых окажутся главные герои, мощными звёздными камео и грандиозной развязкой, которая удивит всех!

Семейный ситком &quot;СашаТаня&quot;.
Семейный ситком "СашаТаня".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Мы очень старались, снимались в супернапряжённом графике, чтобы и в новом сезоне зритель получал серьёзную порцию эндорфинов, и даже больше, чем раньше, это наша сверхзадача! В этом году сериалу исполняется 10 лет, и, если честно, я испытываю гордость за себя и за нашу невероятную команду, потому что все эти годы мы держим высокую планку семейного сериала! Это большая честь - быть кем-то, кто приносит радость!", - говорит Валентина Рубцова, исполнительница главной роли.
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