"Считаю своё изгнание чудовищной неблагодарностью": замена Сергея Соседова в ток-шоу "За гранью" обернулась громким скандалом

Ведущими на телевидении работают люди вежливые и интеллигентные. Когда в рейтинговых программах одного меняют на другого, "отставник" желает новичку удачи, ни на кого не ругается и заявляет, что сам скоро появится в другом проекте. Примерно так было, когда Андрей Малахов менял Бориса Корчевникова на канале "Россия 1". Но в случае замены Сергея Соседова на Тимура Еремеева в программе НТВ "За гранью" не обошлось без скандала.

В новом амплуа

Два года назад главный критик страны стал лицом многообещающего проекта на НТВ, который должен был стать конкурентом программ "Мужское / Женское" и "Прямой эфир". Именно тогда поклонникам жизненных историй посчастливилось увидеть экстравагантного музыкального критика в совершенно новом образе. Кричащие наряды (журналист просто обожал пестрые рубашки и цветные шейные платки) Сергей променял на строгие костюмы, как говорится, с иголочки.

Сергей Соседов ("За гранью"). Пресс-служба телеканала НТВ.

В середине декабря канал НТВ разослал пресс-релиз, в котором сообщил о замене ведущего передачи "За гранью". С нового года ведущим шоу становился Тимур Еремеев, который прославился одиссеей с установлением отцовства cо звездой фильма "Белое солнце пустыни" Спартаком Мишулиным, а с недавних пор стал напарником Леры Кудрявцевой в ток-шоу "Звёзды говорят". И вот новая ступень в карьере.

Роковая ошибка

Как оказалось, канал просто не продлил трудовой договор с Соседовым, не объяснив при этом причину. Своё увольнение Сергей называет несправедливым. Соседов уверяет: увольнение стало для него полной неожиданностью. По словам Сергея, никаких конфликтов с руководством у него не возникало. Претензий к его работе тоже никто не предъявлял.

По его мнению, он, разбирая в студии замысловатые отношения героев, иногда доходящие до абсолютной дичи (отсюда и название), никогда не боялся задавать нелицеприятные вопросы, в том числе касающиеся проблем не только конкретных людей, но и общества. Свою манеру ведения Соседов, со свойственным ему эпатажем, назвал "блистательной". "Считаю своё изгнание чудовищной неблагодарностью за работу в трудной, тяжёлой передаче. Я отдал этой программе два с половиной года. Наверное, такие люди - яркие и принципиальные - не нужны", - заявил экс-ведущий.

Сергей Соседов ("Суперстар! 4"). Пресс-служба телеканала НТВ.

Как уверяет теперь уже экс-ведущий, он старался вывести шоу "За гранью" в положительное русло и его не устраивала работа в проекте с той задумкой, которую видели продюсеры. "Мне это всё претило. Все рыдали без конца, а я пытался вывести программу на позитивный лад... Даже когда были лёгкие передачи, где были модели с пирсингом, тату, мне тоже говорили: "Поменьше юмора, у нас серьёзная программа", - пожаловался Соседов журналистам.

Уволенный с федерального канала критик утверждает, что даже лично занимался поиском компетентных экспертов, в числе которых были, например, врачи, следователи и спортсмены. Свои действия сердобольный экс-ведущий объясняет искренним желанием помочь героям программы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. "Таких ведущих больше никогда не будет, и никто не сможет меня заменить", - резюмировал Соседов.

"Говорящая голова"

Сергей Соседов ("Суперстар! 4"). Пресс-служба телеканала НТВ.

Теперь "За гранью" будет вести Тимур Еремеев. Ему не привыкать вести остросоциальные шоу. Он заменил Дмитрия Шепелева в программе Первого канала "На самом деле". Эти проекты похожи между собой. Как признался новый телеведущий, перед тем, как приступить к работе, "он пересматривал предыдущие выпуски, чтобы прочувствовать атмосферу проекта".

Соседов ожидаемо негативно воспринял назначение Еремеева вместо себя: "Этот человек, на мой профессиональный взгляд, к телевидению не имеет вообще никакого отношения. Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова. Значит, он удобен, будет говорить то, что ему скажут. А я выражал свое мнение, поэтому меня убрали".