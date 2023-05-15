Ольга Будина и "Земский доктор" спустя восемь лет возвращаются к зрителям

На телеканале "Россия 1" премьера - история талантливого хирурга в исполнении Ольги Будиной возвращается на экраны! Жизненные перипетии главных героев сериала "Земский доктор" не один год приковывали к телеэкранам миллионы зрителей. В новых сериях земский доктор Ольга Самойлова спустя восемь лет продолжает спасать жизни людей и исцелять их душевные травмы, зачастую забывая про себя.

Беспокойное сердце Ольги Самойловой

Спустя восемь лет земский доктор Ольга Самойлова (Ольга Будина) по-прежнему живёт в городке, работает в больнице и ежедневно приходит на помощь своим пациентам. Её младшему сыну Коле уже девять лет, и он хочет всё чаще общаться со своим отцом Петром Нестеровым (Андрей Чернышов), которого Ольга до сих пор не может простить. Приёмной дочери Миле - четырнадцать. Тётя Тома (Нина Усатова) и её муж Борис (Сергей Степанченко) охотно помогают девочке справиться с трудностями переходного возраста.

Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Старшая дочь Катя (Зилия Вафина) превратилась в 18-летнюю красавицу. Из-за повреждённой связки на ноге ей пришлось оставить балет, и теперь она ведёт хореографическую студию в местном Доме культуры. Мама Ольги Наталья Георгиевна (Ирина Купченко) вместе с верными подругами Нинон (Светлана Немоляева) и Вероникой (Татьяна Васильева) всё так же принимает активное участие в жизни дочери и внуков....

Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Но неожиданно выясняются новые подробности трагического ДТП, в котором 10 лет назад погиб муж Ольги. Она не хочет ворошить прошлое, в отличие от двух близких ей людей, которые намерены докопаться до истины. Опасное расследование ставит под угрозу всю семью Ольги. Ей предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем вновь обрести любовь и веру в то, что она может быть счастлива...

Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Я благодарю продюсеров сериала за решение продолжить историю Ольги Самойловой и её пациентов. Не думаю, что смогла бы вернуться в кино с какой-то другой картиной. Я знаю, что зритель её ждёт: я постоянно получаю письма с вопросами и сожалениями, что прекратила сниматься. Моя героиня Ольга - врач по призванию. Для неё на первом месте в жизни - помощь человеку, даже вопреки своим интересам, будь то личные, финансовые или карьерные. Она стремится к счастью, очень его хочет. Но есть долг и личные принципы, которыми она не желает поступиться. И в этом сезоне она будет свои решать не самые простые задачи", - говорит исполнительница главной роли.

Ольга Будина:

"Я думаю, что секрет успеха "Земского доктора" в хорошем сценарии с сюжетами, которые вполне могли бы произойти и в жизни самих зрителей. И, конечно, в искренности и правдоподобности самой истории".

Людям нужна сказка

Нет сомнений, что зрители тепло примут продолжение любимого сериала. Первый сезон вышел в эфир ещё в 2010 году, когда медицинские сериалы ещё только входили в моду. Каждый из пяти сезонов пользовался популярностью, а Ольга Будина пребывала в зените славы.

Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Мне кажется, наш сериал полюбили за то, что он напоминает старые добрые советские фильмы. И сейчас тоже очень нужны такие истории: народ по ним соскучился. И так совпало, что Оля Будина решила вернуться в профессию, и, когда мы стали спрашивать артистов, готовы ли они принять участие в продолжении "Земского доктора", все радостно откликнулись. И это здорово, потому что мы знаем, что зрители ждут наш сериал, помнят о нём. Людям нужна сказка. А наш сериал - сказка о враче, который в любой момент приходит на помощь", - уверена Римма Шульгина, продюсер проекта.

Неугомонные подружки

Сериал "Земский доктор. Восемь лет спустя". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В новом сезоне к своим ролям вернутся Лариса Удовиченко, Татьяна Васильева и Светлана Немоляева. Их неугомонные и жизнерадостные героини продолжают всех удивлять и заражать оптимизмом. "Мне легко играть эту роль, она не на сопротивление. Поначалу, когда только приехала на съёмки, думала, что не вспомню, что двигало моей героиней: всё-таки столько лет прошло. Но, войдя в кадр, сразу снова её почувствовала. Она, как и я, не ощущает, что такое возраст, не понимает, не знает и не хочет узнать", - делится эмоциями Татьяна Васильева.