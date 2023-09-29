Какие испытания ждут героев Ивана Колесникова и Сергея Жаркова в третьем сезоне "Первого отдела"

После повтора предыдущих сезонов в эфире НТВ начался показ новых серий остросюжетного детектива "Первый отдел". Главные герои - Юрий Брагин и Михаил Шибанов - берутся за расследование обстоятельств гибели криминального авторитета по прозвищу Радуга, которое приведёт к непредсказуемым последствиям. Главные роли в картине бессменно исполняют Иван Колесников и Сергей Жарков.

Старший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Юрий Брагин (Иван Колесников) продолжает нести службу в первом отделе Второго следственного управления СК России. Опытному следаку, как и прежде, приходится расследовать самые сложные и запутанные дела по всему Северо-Западному региону.

"Мой герой остался прежним, но его история стала намного объёмнее. В новом сезоне на первый план выходят взаимоотношения моего героя с женой, детьми и коллегами, а расследования преступлений становятся сквозными. События из одной серии будут плавно перетекать в следующую, тем самым мы будем удерживать внимание зрителей ещё больше. Увеличится количество экшен-сцен, драк, погонь и юмора", - говорит Иван Колесников.

Сериал "Первый отдел". Пресс-служба телеканала НТВ.

В это же время жена героя Вера Брагина (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдаёт экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решётку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц.

Резко меняется и жизнь Миши Шибанова (Сергей Жарков), в новом сезоне опер уголовного розыска встречает "любовь всей своей жизни", успешную предпринимательницу Ольгу, и начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции.

Однако Шибанов ещё не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведёт к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелёгкий выбор между личной жизнью и служебным долгом.