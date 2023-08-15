16 августа
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Арбуз.
Какую пользу красоте и здоровью приносят сезонные овощи и фрукты

Какая боль - у вас мозоль: что делать если вы натёрли ногу

Летом, там где долгие прогулки, там и мозоли, которые предательски появляются даже при ношении казалось бы уже годам проверенной обуви. Итак, что делать если вы натёрли ногу?

Усталые женские ноги.
Усталые женские ноги.
freepik.com/fabrikasimf

Есть покраснение и дискомфорт от трения. Повреждений кожи пока нет - это плюс. Тогда намажьте увлажняющим средством (кремом или бальзамом для стоп либо мазью (актовегин, солкосерил) для регенерации покровов. Чтобы проблема не переросла в нечто большее, поносите пока пластырь, во избежание дальнейшего трения. Либо бактерицидный, либо специальный для защиты от надавливания на натёртые участки кожи - такой из мягкой ткани, круглый или овальный по форме, со свободным пространством посередине.

Разодрали пятки в кровь. Первым делом нужно оработать ранение пяточного сухожилия антисептиком (хоргексидином, мирамистином, перекисью водорода) Процедура необходима для того, чтобы избежать вторичного инфицирования раны (да, первичное уже произошло, но, если все хорошо обработать антисептиком, микробы погибают). А уж потом со спокойной душой наклеивайте лейкопластырь - лучше бактерицидный и хотя бы на время смените обувь, чтобы не травмирвать рану.

Влажная мозоль. Представляет собой пузырь, заполненный прозрачной жидкостью (лимфой). Их нельзя вскрывать, так что старайтеьс не повредить верхнюю кожу мозоли - можно внести инфекцию. Если водяная мозоль все же лопнула, воспользуйтесь бактерицидными средствами, наложите повязку с бактерицидной мазью или заклейте бактерицидным пластырем. Повязку следует менять два раза в день. После того, как ранка начнет подсыхать, снимайте повязку на ночь.

В самых тяжелых случаях, когда водяные волдыри велики и причиняют сильную боль, даже если вы ходите босяком, используйте "тяжёлую артилерию" - силиконовые пластыри на гидроколлоидной технологии - он наклеивается на раневую поверхность и не снимается в течение нескольких дней, заживляя ваши измученные пяточки.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость