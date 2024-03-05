6 марта
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"Хочу посмотреть, кто этот подлец": почему покинувший шоу "Маска" Мотылёк будет болеть за Акулу

В эфир телеканала НТВ вышел третий выпуск юбилейного сезона шоу "Маска". Вторым участником, раскрывшим тайну своей личности, стала участница, которая скрывалась под маской Мотылька. Угадать участника членам жюри удалось по узнаваемому тембру голоса и чувству юмора, который ей присущ.

Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам третьего выпуска в номинации оказались Мотылёк, Водяной и Матрёшка. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Водяной, а членам жюри предстояло выбрать героя, который вторым в этом сезоне раскроет тайну своей личности. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко захотели, чтобы маску сняла Матрёшка, а Гарик Мартиросян, Валерия и Тимур Родригез решили, что раскрыть тайну своей личности в этом выпуске должен Мотылёк. Филипп Киркоров предположил, что под маской может скрываться Анастасия Волочкова, все остальные члены жюри назвали имя Настасьи Самбурской и оказались правы!

Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Ещё в премьерном эпизоде Регина Тодоренко предположила, что что под маской Мотылька может скрываться Настасья Самбурская. Среди других вариантов были Нина Шацкая, Эвелины Блёданс, Алёна Апина. В третьем выпуске персонаж спел композицию Елены Валевской "Мотылёк": Гарик Мартиросян, занявший кресло пятого члена жюри в этом выпуске, сходу решил, что под маской скрывается Настасья Самбурская. И тоже попал в точку!

Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, в начале своего пути Мотылёк сказал: "Я люблю, когда чисто. Не люблю грязь" (Самбурская была ведущей шоу "Ревизорро"). Позже он добавил: "Вы такие стильные! А какие у вас причёски. Хотя я немного вас освежила бы. Чёрный цвет пошёл бы вам больше" (Настасья после школы училась на парикмахера). Также Мотылёк намекнул на ещё один свой проект: "Сейчас мы подружимся, а потом будем собираться как выпускники! Через 10 лет после окончания сезона" (актриса сыграла в сериале "Универ. 10 лет спустя").

Шоу &quot;Маска 5&quot;. Третий выпуск.
Шоу "Маска 5". Третий выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

"1 марта у меня был день рождения. Спасибо большое за этот подарок, наконец-то я больше не буду потеть. У меня изначально был стратегически неправильный выбор и костюма, и песни, нельзя было так заваливаться. Изначально я хотела быть Кукурузой, потому что в ней можно было спрятаться. Но потом слава Юли Паршуты не дала мне покоя, она была такая сексуальная в своём костюме Змеи. И я подумала, что Мотылёк у меня тоже будет сексуальным. Но потом мне нарастили попу, сделали тяжелее ноги - никакого изящества. Болеть буду за Акулу. Перед финальным голосованием, когда мы ожидали выхода на сцену, она потрогала меня за грудь. Хочу посмотреть, кто этот подлец", - рассказала о своих впечатлениях Настасья.

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