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Детектив "Операция "Карпаты" расскажет о разгроме бандеровского подполья

Сегодня, 25 апреля, на Wink.ru состоится премьера остросюжетного военно-исторического сериала "Операция "Карпаты" про двух непримиримых врагов, вынужденных объединиться, чтобы обезвредить украинское бандподполье. В день премьеры зрители получат возможность увидеть сразу все восемь серий, а уже 5 мая телепремьера детектива состоится на канале РЕН ТВ.

Cериал "Операция "Карпаты".
Cериал "Операция "Карпаты".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Сюжет сериала основан на реальных событиях. При подготовке к съёмкам команда долго изучала архивы: официальные документы, личные дневники и письма участников. "Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нём есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории", - рассказывает продюсер сериала Ярослав Нуварьев.

Cериал &quot;Операция &quot;Карпаты&quot;.
Cериал "Операция "Карпаты".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

1949 год, Карпаты. Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе проникнуть в бандподполье. Их цель - предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.

Cериал &quot;Операция &quot;Карпаты&quot;.
Cериал "Операция "Карпаты".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Cериал &quot;Операция &quot;Карпаты&quot;.
Cериал "Операция "Карпаты".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Cериал &quot;Операция &quot;Карпаты&quot;.
Cериал "Операция "Карпаты".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Cериал &quot;Операция &quot;Карпаты&quot;.
Cериал "Операция "Карпаты".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Главные роли исполнили Владимир Веревочкин ("Игра на выживание"), Александр Лойе ("Зверобой>вые"), Олег Фомин ("ГДР"), Мария Лисовая ("Банда ЗИГ ЗАГ"), Екатерина Волкова ("Начальник разведки"), Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Юрий Нифонтов, Сослан Фидаров и другие. За сценарий отвечал Андрей Житков, автор успешной шпионской драмы "ГДР" и ретро-детектива "Зло".

Съёмки сериала охватили несколько регионов: начались в Пермском крае, в мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий "Пермь-36", на аэродроме "Фролово" и в Каменном городе, продолжились в Касимове Рязанской области и завершились в Москве.

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