Жителям Алтайского края пришло время отчитаться о полученных доходах

Жители региона должны отчитаться о полученных в 2023 году доходах. Об этом напоминает УФНС России по Алтайскому краю.

Квитанцию на уплату налогов можно получить в МФЦ и через сервисы ФНС России.

Отчитаться о доход необходимо в следующих случаях:

если гражданин продал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения;

получил дорогие подарки не от близких родственников;

выиграл в лотерею до 15 тыс. рублей;

сдавал в аренду имущество или получал доход от зарубежных источников.

Также декларированию подлежат доходы предпринимателей, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой.

Подать декларацию необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент предоставил в налоговый орган сведения о сумме неудеражанного налога, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 2 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что у жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги.

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