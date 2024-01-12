Жителям Алтайского края пришло время отчитаться о полученных доходах

Отчитаться о доход необходимо в следующих случаях:
- если гражданин продал недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения;
- получил дорогие подарки не от близких родственников;
- выиграл в лотерею до 15 тыс. рублей;
- сдавал в аренду имущество или получал доход от зарубежных источников.
Также декларированию подлежат доходы предпринимателей, нотариусов, адвокатов и арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой.
Подать декларацию необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент предоставил в налоговый орган сведения о сумме неудеражанного налога, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 2 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что у жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги.
Самое важное - в нашем Telegram-канале