Растут вширь. Три события, которые порадовали алтайских ритейлеров в 2023 году

Как все плохо, представители торговли рассказывали в конце 2022 года. Тогда они в один голос твердили: покупатель резко обеднел, стал прижимистым, не готовым тратить деньги. Спрос на тот момент упал по всем фронтам — от продуктов питания до элитной ювелирки. В году нынешнем тон разговора ритейлеров изменился, явно стал позитивнее. Altapress.ru собрал три главных события со знаком плюс, которые актуальны для этого рынка.

Восстановление трафика

Для торгового центра Galaxy 2022 год, когда мировые компании просто встали и ушли, оказался действительно сложным. Долгое время было непонятно, вернуться ли бренды вновь на российские полки, или о них надо забыть. Пауза затягивалась.

В начале 2023 году пустующие площади стали заполняться.

«Наш центральный вход заиграл новыми красками, — объяснила Маргарита Сафронова, руководитель отдела аренды торгового центра. — Теперь мы понимаем, что было принято правильное решение. Совокупный оборот на этих площадках у новых арендаторов выше, чем у международных брендов, которые были ранее».

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Обороты торговли в целом по Galaxy тоже растут — увеличение составляет порядка 19%.

Трафик покупателей в ТРЦ стал выше на 10%. Сложнее всего, в силу санкционных ограничений, сейчас продавцам бытовой техники, но и они находят выход из сложившейся ситуации.

Со знаком плюс работали представители алтайского фастфуда. Коммерческий директор сети «Гриль №1» Анастасия Слискова оценила ситуацию на рынке общепита как позитивную.

«Мы просели единственный раз в феврале 2022 года, в начале СВО. Но буквально через неделю вышли на прежние показатели продаж», — рассказала она.

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле. Анна Зайкова

Аналогичная ситуация и у продавцов стройматериалов. Совладелец компании «Альтерра» Роман Трефилов отмечает: если за три квартала 2022 года в сети было снижение трафика, то за аналогичный период 2023-го — рост порядка 10%.

«После 2022 года все оправились и решили заняться стройкой», — объясняет эксперт.

Расширение сетей

В октябре нынешнего года «Мария-Ра» в Кемеровской области открыла свой 1300‑й магазин.

Всего за год сеть выросла на 50 новых торговых точек. Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга компании, рассказала, что не останавливаются и работы по реконструкции.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Полная замена оборудования произошла в 13 магазинах. В более чем 100 торговых точках компания провела косметический ремонт.

Лидеры алтайского фастфуда тоже нацелены на расширении сетей. Основатель «Грильницы» Дмитрий Иванов свой рынок делит на два периода — 2020-2022 годы и отдельно 2023-й.

«Наша отрасль серьезно пострадала от ковида, — объяснил Дмитрий Иванов. — Как только началась пандемия, я понял, что наши конкуренты — это не только общепит, но и весь ритейл. Магазины начали продвигать доставку, размещать на полках роллы, пиццу и шаурму. У нас розничные продажи в период ковида рухнули более чем на 50%. Что мы сделали? За три года сфокусировались на развитии внутри компании. Я говорю о формировании сильной команды».

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле. Анна Зайкова

По его словам, в ближайшее время будет открыта юбилейная, 50-я по счету «Грильница». И, скорее всего, число точек в 2023 году будет еще расти. На будущий год их количество компания планирует удвоить.

У «Гриль №1» юбилейная 50-я точка уже открыта. В целом за 2023 год сеть приросла на 15 новых ресторанов быстрого питания.

«Сильно расширились на Запад — теперь работаем в Пензе и Казани», — рассказала Анастасия Слискова. Всего у «Гриля №1» имеется 55 точек общепита не только в Алтайском крае, но в Горном Алтае.

Фестиваль барбекю «Парк гриль 2019». Дарья Турова

В Кемеровской области в каждом городе есть точка продаж. Три ресторана работают в Екатеринбурге. «Сейчас заходим в Благовещенск и Иркутск», — поделилась планами Слискова.

Цифровизация

Кассы самообслуживания (КСО) среди региональных ритейлеров первой начала внедрять «Мария-Ра». Произошло это в середине 2020 года.

В разгар пандемии все было объяснимо: меньше столпотворения — меньше вариантов заразиться. В первый же год «Мария-Ра» установила больше 100 подобных автоматов в разных регионах своего присутствия.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Спустя три года, говоря о пользе КСО, в компании отмечают не только борьбу с очередями, но и решение злободневного вопроса кадров. В секторе линейного персонала он для ритейлеров, пожалуй, самый актуальный.

Леся Колтакова отмечает: на сегодняшний день в 200 магазинах установлено уже больше 500 касс самообслуживания. Опыт ритейлер счел успешным.

«Развиваем и дальше этот проект, — объяснила представитель “Марии-Ра”. — Он помогает нам решать проблемы с кадрами и очередями в наших магазинах. Для нынешнего года стало очень актуально набрать персонал, обучить его и удержать. И главное — научиться эффективно работать при сложившемся дефиците кадров».

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

По ее словам, еще одно новшество — так называемые гибридные кассы. Работать автомат может как с кассиром, так и без него.

Среди no-food ритейла двумя руками за кассы самообслуживания выступает торговая сеть «Альтерра». Роман Трефилов рассказывает: лидер по объемам оплат через КСО — пригородный магазин в селе Лебяжье.

Здесь 37% чеков проходят через кассы самообслуживания. Хуже всего с этим делом в магазинах Бийска. «Но история нам нравится, будем играть дальше», — объясняет Трефилов.

Магазин Альтера. Фото предоставлено ООО "Альтерра".

По его мнению, установка КСО требуется только в тех точках, где формируются очереди. Если их нет, покупателю будет приятнее пообщаться с человеком, нежели с бездушным автоматом.

Сейчас «Альтерра» реализовала первый этап внедрения КСО. На втором будет их модернизировать.

«Добавим формы оплат. Чтобы человек с заказом, оформленным дистанционно, мог рассчитаться. На третьем этапе на КСО внедрим колл-центр. Это позволит во время оплаты проконсультироваться со специалистом», — рассказал Роман Трефилов.

НОВЭКС — уход за собой и домом. Фото предоставлено компанией "Новэкс".

Правда, есть у цифровизации и свои скептики. Так, компания «Новэкс» внедряет кассы самообслуживания уже не первый год. Негативным этот опыт ритейлер не считает, но продолжать дальше не планирует. Всего в магазинах имеются 150 аппаратов КСО.

Директор торговой сети Ольга Маркова рассказала: оптимальным показателем считается, когда 18% чеков идут через кассы самообслуживания. Но покупатели к этому не готовы, как порой и сами работники магазинов.

В сети уже сталкивались с ситуациями, когда КСО в торговых точках намеренно не включались. «Есть такое мнение, что в магазинах с кассами самообслуживания увеличиваются потери. Это имеет место. Нам приходится даже следить, чтоб КСО включали», — рассказала Маркова.

НОВЭКС — уход за собой и домом. Фото предоставлено компанией "Новэкс".

Сейчас самые лучшие показатели (более 30% чеков через кассы самообслуживания) демонстрирует «Новэкс» в барнаульском ТЦ «Гулливер». Есть точки, где через аппараты проходит около 10% чеков, что явно мало.

В следующем году ритейлер намерен пересмотреть расстановку таких касс. Добавлять их он не планирует.