Растут вширь. Три события, которые порадовали алтайских ритейлеров в 2023 году

Восстановление трафика
Для торгового центра Galaxy 2022 год, когда мировые компании просто встали и ушли, оказался действительно сложным. Долгое время было непонятно, вернуться ли бренды вновь на российские полки, или о них надо забыть. Пауза затягивалась.
В начале 2023 году пустующие площади стали заполняться.
«Наш центральный вход заиграл новыми красками, — объяснила Маргарита Сафронова, руководитель отдела аренды торгового центра. — Теперь мы понимаем, что было принято правильное решение. Совокупный оборот на этих площадках у новых арендаторов выше, чем у международных брендов, которые были ранее».
Обороты торговли в целом по Galaxy тоже растут — увеличение составляет порядка 19%.
Трафик покупателей в ТРЦ стал выше на 10%. Сложнее всего, в силу санкционных ограничений, сейчас продавцам бытовой техники, но и они находят выход из сложившейся ситуации.
Со знаком плюс работали представители алтайского фастфуда. Коммерческий директор сети «Гриль №1» Анастасия Слискова оценила ситуацию на рынке общепита как позитивную.
«Мы просели единственный раз в феврале 2022 года, в начале СВО. Но буквально через неделю вышли на прежние показатели продаж», — рассказала она.
Аналогичная ситуация и у продавцов стройматериалов. Совладелец компании «Альтерра» Роман Трефилов отмечает: если за три квартала 2022 года в сети было снижение трафика, то за аналогичный период 2023-го — рост порядка 10%.
«После 2022 года все оправились и решили заняться стройкой», — объясняет эксперт.
Расширение сетей
В октябре нынешнего года «Мария-Ра» в Кемеровской области открыла свой 1300‑й магазин.
Всего за год сеть выросла на 50 новых торговых точек. Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга компании, рассказала, что не останавливаются и работы по реконструкции.
Полная замена оборудования произошла в 13 магазинах. В более чем 100 торговых точках компания провела косметический ремонт.
Лидеры алтайского фастфуда тоже нацелены на расширении сетей. Основатель «Грильницы» Дмитрий Иванов свой рынок делит на два периода — 2020-2022 годы и отдельно 2023-й.
«Наша отрасль серьезно пострадала от ковида, — объяснил Дмитрий Иванов. — Как только началась пандемия, я понял, что наши конкуренты — это не только общепит, но и весь ритейл. Магазины начали продвигать доставку, размещать на полках роллы, пиццу и шаурму. У нас розничные продажи в период ковида рухнули более чем на 50%. Что мы сделали? За три года сфокусировались на развитии внутри компании. Я говорю о формировании сильной команды».
По его словам, в ближайшее время будет открыта юбилейная, 50-я по счету «Грильница». И, скорее всего, число точек в 2023 году будет еще расти. На будущий год их количество компания планирует удвоить.
У «Гриль №1» юбилейная 50-я точка уже открыта. В целом за 2023 год сеть приросла на 15 новых ресторанов быстрого питания.
«Сильно расширились на Запад — теперь работаем в Пензе и Казани», — рассказала Анастасия Слискова. Всего у «Гриля №1» имеется 55 точек общепита не только в Алтайском крае, но в Горном Алтае.
В Кемеровской области в каждом городе есть точка продаж. Три ресторана работают в Екатеринбурге. «Сейчас заходим в Благовещенск и Иркутск», — поделилась планами Слискова.
Цифровизация
Кассы самообслуживания (КСО) среди региональных ритейлеров первой начала внедрять «Мария-Ра». Произошло это в середине 2020 года.
В разгар пандемии все было объяснимо: меньше столпотворения — меньше вариантов заразиться. В первый же год «Мария-Ра» установила больше 100 подобных автоматов в разных регионах своего присутствия.
Спустя три года, говоря о пользе КСО, в компании отмечают не только борьбу с очередями, но и решение злободневного вопроса кадров. В секторе линейного персонала он для ритейлеров, пожалуй, самый актуальный.
Леся Колтакова отмечает: на сегодняшний день в 200 магазинах установлено уже больше 500 касс самообслуживания. Опыт ритейлер счел успешным.
«Развиваем и дальше этот проект, — объяснила представитель “Марии-Ра”. — Он помогает нам решать проблемы с кадрами и очередями в наших магазинах. Для нынешнего года стало очень актуально набрать персонал, обучить его и удержать. И главное — научиться эффективно работать при сложившемся дефиците кадров».
По ее словам, еще одно новшество — так называемые гибридные кассы. Работать автомат может как с кассиром, так и без него.
Среди no-food ритейла двумя руками за кассы самообслуживания выступает торговая сеть «Альтерра». Роман Трефилов рассказывает: лидер по объемам оплат через КСО — пригородный магазин в селе Лебяжье.
Здесь 37% чеков проходят через кассы самообслуживания. Хуже всего с этим делом в магазинах Бийска. «Но история нам нравится, будем играть дальше», — объясняет Трефилов.
По его мнению, установка КСО требуется только в тех точках, где формируются очереди. Если их нет, покупателю будет приятнее пообщаться с человеком, нежели с бездушным автоматом.
Сейчас «Альтерра» реализовала первый этап внедрения КСО. На втором будет их модернизировать.
«Добавим формы оплат. Чтобы человек с заказом, оформленным дистанционно, мог рассчитаться. На третьем этапе на КСО внедрим колл-центр. Это позволит во время оплаты проконсультироваться со специалистом», — рассказал Роман Трефилов.
Правда, есть у цифровизации и свои скептики. Так, компания «Новэкс» внедряет кассы самообслуживания уже не первый год. Негативным этот опыт ритейлер не считает, но продолжать дальше не планирует. Всего в магазинах имеются 150 аппаратов КСО.
Директор торговой сети Ольга Маркова рассказала: оптимальным показателем считается, когда 18% чеков идут через кассы самообслуживания. Но покупатели к этому не готовы, как порой и сами работники магазинов.
В сети уже сталкивались с ситуациями, когда КСО в торговых точках намеренно не включались. «Есть такое мнение, что в магазинах с кассами самообслуживания увеличиваются потери. Это имеет место. Нам приходится даже следить, чтоб КСО включали», — рассказала Маркова.
Сейчас самые лучшие показатели (более 30% чеков через кассы самообслуживания) демонстрирует «Новэкс» в барнаульском ТЦ «Гулливер». Есть точки, где через аппараты проходит около 10% чеков, что явно мало.
В следующем году ритейлер намерен пересмотреть расстановку таких касс. Добавлять их он не планирует.