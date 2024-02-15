Посмотрите наверх. Московского владельца дома в центре Барнаула принуждают срочно поставить забор

Поставьте это немедленно
Требование к федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» (Москва) поставить защитное ограждение по периметру здания на пр. Ленина, 94 содержится в новом иске администрации Октябрьского района.
Собственник здания - Российская Федерация. Беречь объект культурного наследия страна доверила казначейскому центру, передав его в оперативное управление в августе 2022 года.
В администрации полагают: именно «Центр» должен поставить забор. Причем сделать это надо незамедлительно, и ограждение должно соответствовать ГОСТу.
Обжалованию подлежит
Иск о заборе - второй судебный процесс, который ведет администрация района с этим госучреждением. Хотя еще в первом процессе, в котором его принуждали сделать капремонт, представитель госучреждения заверил суд: ограничительные меры для исключения несчастных случаев будут предприняты до ремонта.
В материалах этого дела есть красноречивое описание состояния здания. Трещины по всему фасаду, сильное отслоение штукатурного слоя и разрушение парадной лестницы. Плюс – возможная угроза обрушения элементов фасада на тротуар. Акт визуального осмотра был составлен в январе 2023-го, и представитель госучреждения с ним не спорил.
Судебное дело о капремонте администрация Октябрьского района выиграла в мае 2023 года. Госучреждение обязали привести фасад здания в надлежащее состояние, предоставив на это четыре месяца. Еще две инстанции подтвердили решение.
Госучреждение от капремонта не отказывается. Но, тем не менее, каждый раз его обжалует. Например, потому, что ремонтные работы провести в столь сжатые сроки невозможно. И что их выполнение «возможно после доведения учреждению лимитов бюджетных ассигнований».
Судебные разбирательства продолжаются больше года, но в январе 2024-го госучреждение подало очередную жалобу - на сей раз в Верховный суд. Так что решение вопроса о капремонте снова затягивается.
Что касается дела об ограждении, то этот иск поступил в арбитраж в конце декабря, и стороны еще даже не начали его рассматривать. В общем, проходя мимо здания, будьте осторожны.
Более подробно об этом здании и его интересной истории можно прочитать здесь.
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