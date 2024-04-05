5 апреля
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Экономика

О льготах для предпенсионеров в 2024 году рассказал юрист

В 2024 году предпенсионерам полагается ряд льгот: например, два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка, сообщает Lenta.ru.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Предпенсионеров освобождают от налога на имущество по одному объекту любого вида. Также граждане этой возрастной категории могут рассчитывать на долю в наследстве независимо от завещания.

Людей предпенсионного возраста нельзя увольнять, кроме случаев ликвидации компании или сокращения штата. Безработным при этом должны выплачивать повышенное пособие.

О дополнительных льготах рекомендуют узнать в местном отделении Соцфонда.

Ранее стало известно, кому положены выплаты в затопленных населенных пунктах Алтая и куда за ними обращаться.

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