29 июня
Достижения и проблемы алтайского АПК
﻿
Экономика

Налоги, выручка и кадры. Топ-10 и топ-50 аграрных компаний Алтайского края

Агросектор Алтайского края в 2022 году оправдал надежды российского правительства. Власти призывали нарастить производство продовольствия как минимум на 3% — в регионе объемы возросли на 6,2% в сельхозорганизациях и на 3,5% у фермеров. А отдельные игроки показали результаты намного выше средних. Представляем лидеров по размеру выручки, количеству занятых и объемам выплаченных налогов за прошедший год.

Рейтинг
Рейтинг
Freepic

Смена лидера

В десятке агрочемпионов по размеру выручки сменился лидер. Первое место заняло растениеводческое предприятие «Орбита», оттеснившее свинокомплекс «Митпром» из Тальменского района, возглавлявший топ-10 за 2021 год. Год назад «Орбита» занимала лишь пятое место.

Финансовые показатели этого сельхозпредприятия, как и годом раньше, впечатляющие: выручка возросла на 87%, чистая прибыль на 110%, по данным портала «Прозрачный бизнес».

«Орбита» обрабатывает земли в шести районах края, выращивает яровую и озимую пшеницу, подсолнечник, рапс и лен. Как и прежде, ее контролирует бизнесмен Алексей Мельников, гендиректор компании «Сэус». Он также является собственником нескольких элеваторов.

Рейтинг предприятий АПК за 2022 год.
Рейтинг предприятий АПК за 2022 год.
Altapress.ru

Землевладельцы и животноводы

«Орбита», по данным, опубликованным «Алтайской нивой» в конце 2022 года, обрабатывает 66 тыс. гектаров в шести районах. Ранее речь шла о 65 тыс.

Наращивание площади — обычная тактика крупных агрокомпаний: земля нужна им для увеличения объема производства. Вообще же, большинство организаций из топ-10 обладают довольно существенным земельным банком.

Так, у КХ Зайцев А. И. — более 80 тыс. гектаров в трех районах, ранее сообщал «СК». У агрофирмы «Гудвилл», по данным ее сайта, — 51,6 тыс. гектаров, в том числе 5 тыс. — для выращивания семян.

Компания «Агро-Сибирь», размещая объявление на hh.ru, указала, что площадь ее сельхозугодий составляет 42,7 гектара, в том числе пашни — 26,4 тыс. га.

Рейтинг предприятий АПК за 2022 год.
Рейтинг предприятий АПК за 2022 год.
Altapress.ru

Частные собственники

Но, разумеется, крупный земельный банк — не единственная причина (и одновременно следствие) успеха. На результаты той же «Орбиты» не могла не повлиять многолетняя работа по увеличению урожайности и сокращению потерь.

В 2022 году компания вновь получила высокий урожай, а на отдельных участках — очень высокий: в Завьяловском районе яровая пшеница дала 61,6 центнеров с гектара на 408 га, рассказал представитель компании изданию «Алтайская нива».

Кроме того, больше половины компаний из топ-10 иллюстрируют давний тезис о меньшей эффективности коллективной собственности в сельском хозяйстве. Ни один сельхозкооператив в топ-10 не попал.

Так, учредитель «Агро-Сибири» один — Марина Панькина, агрофирмы «Урожай» — Александр Глумов. У «Гудвилла» — четыре совладельца-физлица. «Агропромышленной компанией» владеют бийские бизнесмены Игорь и Роман Стебуновы и Руслан Шакуров.

Участок земли на продажу.
Участок земли на продажу.
pixabay.com.

Совладельцы агрофирмы «Черемновская» — москвичи Павел и Светлана Демидовы, они же собственники группы компаний «Доминант», в которую также входит предприятие из топ-10 «Кубанка».

Стабильный состав

В целом же состав первой десятки за прошлый (вполне тревожный) год почти не изменился, несмотря на внешние потрясения. Агробизнес, накопивший финансовый «жирок» и земельные запасы и практикующий грамотные технологии, сумел адаптироваться.

Но небольшие изменения в топ-10 все же есть. Чуть-чуть не дотянула до вхождения в десятку ассоциация крестьянских хозяйств (АКХ) «Ануйское», занимавшая в 2021 году 9-ю позицию. Предприятие, тем не менее, показало в 2022 году рост по всем основным показателям: по выручке — на 30% (до 1,6 млрд рублей), чистой прибыли — на 75%.

Рейтинг предприятий АПК за 2022 год.
Рейтинг предприятий АПК за 2022 год.
Altapress.ru

Кроме того, АКХ «Ануйское» поднялось с 11-й на 2-ю позицию в топ-50 налогоплательщиков-аграриев. Единственный показатель этого предприятия имел отрицательную динамику: количество занятых. Тем не менее АКХ «Ануйское» остается лидером по количеству занятых в аграрном секторе края.

Из новых участников топ-10 — уже упомянутая выше «Агропромышленная компания». Компания занимается растениеводством, ее выручка за год возросла почти на 79%, чистая прибыль — в полтора раза.

Примечательно, что работает в ней всего 43 человека и оно включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Косвенное свидетельство

Другой вопрос, можно ли судить о состоянии всего агросектора по показателям предприятий из топ-10? Очевидно, нет.

Животноводство.
Животноводство.
Михаил Хаустов

По данным УФНС по Алтайскому краю, сельское хозяйство региона в 2022 году существенно, на 29,8%, сократило отчисления в бюджет, что может свидетельствовать об ухудшении финансовой ситуации. Общие поступления от отрасли (в нее также включена охота и рыболовство) составили 3 млрд рублей, вклад сельского хозяйства в налоговый «пирог» составляет лишь 2,5%.

Впрочем, сельскому хозяйству никогда и не ставили задачу наполнять бюджет — главным всегда было производство продовольствия. Но с этой точки зрения 2023 год может оказаться менее успешным, чем два предыдущих.

Эксперты «Агроинвестора» считают весьма вероятным, что по итогам года мы увидим заметный спад сельхозпроизводства — в первую очередь, в растениеводстве. Снижение объемов обусловлено высокой базой прошлого года и отложенным эффектом введения санкций.

Рейтинг предприятий АПК по уплате налогов за 2022 год.
Рейтинг предприятий АПК по уплате налогов за 2022 год.
Altapress.ru, УФНС по АК.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость