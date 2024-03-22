На стагнирующем рынке муки Алтайского края появится еще одно производство

Как рассказал Михаил Щербаков, заместитель директора по производству АСК «Союз», уже установлены каркас элеватора, емкости для хранения зерна и необходимое оборудование.
На данном этапе возводится здание будущей мельницы.
"Запуск элеватора запланирован на август, сама мельница будет введена в эксплуатацию чуть позже, по мере строительства основного здания, — пояснил порталу "Алтайский крестьянин" Михаил Щербаков. — Оборудование для мельницы уже закуплено".
Элеваторный комплекс агропредприятия рассчитан на хранение 9 тыс. тонн зерна. Проектная мощность мельницы — 75 тонн муки в сутки.
Кто еще построился
В 2023 году на полную мощность заработала новая мельница в Целинном районе. Ее с 2017 года строило сельхозпредприятие "Вирт".
Перерабатывающая мощность мельницы составляет 190 тонн сырья в сутки. Однако наращивать ее решено было постепенно, запустив сначала одну линию на 95 тонн, а за ней аналогичную вторую. Оборудование из Италии было доставлено в Дружбу еще осенью прошлого года.
Мельница выпускает муку второго, первого и высшего сортов, а также манную крупу.
Что происходит на рынке
По итогам 2023 года производство муки в Алтайском крае составила 906,1 тыс. тонн, что на 4,2% ниже уровня 2022 года.
Руководитель "Алтайпищепрома" Александр Большаков в декабре прошлого года отмечал, что выпуск муки в крае демонстрирует снижение на протяжении длительного периода.
"В прошлом году было тоже снижение на 5%. Если еще восемь лет назад производилось 1,3 млн тонн этого продукта, то сегодня уже меньше миллиона. Здесь нашим переработчикам и всем нам, как управлению, надо подумать, куда мы идем", - отмечал Большаков.
Главная проблема алтайских мукомолов в 2023 году связана с ценами на пшеницу. Из-за проблем с экспортом из европейской части страны и таможенных пошлин стоимость зерна в этих регионах оказалась ниже, чем, например, в Сибири.
Здесь основной импортер - Казахстан, продолжает закупать пшеницу без учета таможенных пошлин.
Сложившиеся обстоятельства делают мукомолов Алтайского края не конкурентоспособными в европейской части России, где проживает большая часть населения, учитывая, что продукцию туда еще нужно довести.
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