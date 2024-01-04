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Автоновости

Свеженький Ferrari продают в Сибири за 61 млн рублей

Ferrari Stradale 2022 года выпуска продается в Новосибирске за 61 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Свеженький Ferrari продают в Сибири за 61 млн рублей.
Свеженький Ferrari продают в Сибири за 61 млн рублей.
"Авито"

Ferrari SF90 Stradale — спортивный автомобиль со среднемоторным двигателем PHEV , который производится итальянским автопроизводителем Ferrari в Маранелло, Италия.

Свое название автомобиль разделяет с автомобилем Ferrari SF90 Formula One, в честь 90-летия гоночной команды Scuderia Ferrari, а «Stradale» означает «сделано для дороги».

Главной особенностью конструкции является двухсекционное заднее крыло, которое представляет собой применение система снижения лобового сопротивления (DRS), используемой в Формуле 1. Фиксированный элемент в крыле включает в себя задний фонарь, подвижные части крыла (производитель называет их «выключенной каталкой») интегрируются в кузов с помощью электрических приводов для максимизации прижимной силы. В SF90 Stradale используется эволюция вихревых генераторов Ferrari, установленных в передней части автомобиля.

В автомобиле используется конструкция выдвинутой кабины для более эффективного использования новых аэродинамических частей автомобиля, а также для включения радиаторов или требований к охлаждению гибридной системы автомобиля. Дизайн автомобиля разработан в тесном сотрудничестве между Ferrari Styling Centre и инженерами Ferrari.

Режим "eDrive" управляет автомобилем только с помощью электродвигателей. В гибридном режиме автомобиль работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и от электродвигателей, и является режимом по умолчанию. В этом режиме бортовой компьютер автомобиля также выключает двигатель, если условия идеально подходят для экономии топлива, позволяя водителю запустить двигатель заново. Режим "Performance" поддерживает двигатель в рабочем состоянии для зарядки аккумуляторов и позволяет автомобилю реагировать на изменения в целях обеспечения оптимальной производительности. Режим "Qualify" использует весь потенциал трансмиссии.

Свеженький Ferrari продают в Сибири за 61 млн рублей.
Свеженький Ferrari продают в Сибири за 61 млн рублей.
"Авито"

На 16-дюймовом изогнутом дисплее, расположенном за рулевым колесом, водителю отображаются различные статистические данные о движении автомобиля. В автомобиле также используется новый проекционный дисплей, который перенастраивается в соответствии с выбранным режимом вождения. Рулевое колесо перенесено с Ferrari 488, но теперь имеет несколько емкостных сенсорных интерфейсов для управления различными функциями автомобиля. Другие обычные рычаги и кнопки сохранены. По заявлению производителя, внутренняя часть также передает звук двигателя водителю.

У Stradale гибридный двигатель на четыре литра, роботизированная коробка передач и 780 лошадиных сил.

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