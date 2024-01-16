Синяя молния. Шустрый Yamaha продают в Барнауле за 230 тыс. рублей

Yamaha R6 продают в Барнауле за 230 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Yamaha YZF-R6 по праву считается одной из самых популярных «шестисоток». С одной стороны, байк остается оптимальным вариантом для начинающего из-за относительно небольших мощности и массы. С другой, широкая распространенность.

Мотоцикл, выпущенный в 1998 г., неоднократно менял свой облик, но основные черты сохранились. Речь идет о компактном и поджатом силуэте, хищно прищуренных фарах вытянутой формы и выпуклом ветровом стекле. По результатам последних рестайлингов техника обзавелась новым головным обтекателем, что существенно улучшило аэродинамические свойства, зеркалами со светодиодными повторителями поворотов и современной приборной панелью. Модель стала больше походить на старшего брата — YZF-R1. Но, несмотря на частичную потерю индивидуальности, изменения пошли на пользу, поскольку дизайн стал более современным.

Модель оснащена легкосплавной рaмой Deltabox с облегченным маятником. Ее форма менялась несколько раз для достижения хорошей управляемости и снижения веса конструкции. Задний подрамник выполнен из магниевого сплава, что снижает общую массу техники. Плоское и узкое сиденье позволяет райдеру легко дотягиваться ногами до земли и облегчает маневры при агрессивной езде на треке. Подвески регулируются спереди и сзади.

В мотоцикле установлена 6-ступенчатая коробка с проскальзывающим сцеплением, которое сглаживает резкий переход на пониженную передачу. КПП хорошо работает, скорости переключаются легко и четко.

У Yamaha механическая коробка передач, бензиновый двигатель и 120 лошадиных сил.

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