В Барнауле состоится концерт с участием Евгения Штейнмиллера

Солист Евгений Штейнмиллер окончил Алтайский государственный музыкальный колледж отделение «Вокальное искусство».

Выступает с сольными концертами и авторскими программами в городах России. Лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов.

В программе концерта: арии из опер, романсы, песни советских и зарубежных композиторов.

Концерт состоится 2 ноября в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш».

Билеты можно купить на сайте www.kassy.ru.

Ранее концерт духового оркестра, посвященный году Рахманинова, прошел в Барнауле.