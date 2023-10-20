Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле состоится концерт с участием Евгения Штейнмиллера

2 ноября пройдет концерт Барнаульского духового оркестра "Сердце как песня".

Афиша концерта Барнаульского духового оркестра
Афиша концерта Барнаульского духового оркестра
Барнаульский духовой оркестр

Солист Евгений Штейнмиллер окончил Алтайский государственный музыкальный колледж отделение «Вокальное искусство».

Выступает с сольными концертами и авторскими программами в городах России. Лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов.

В программе концерта: арии из опер, романсы, песни советских и зарубежных композиторов.

Концерт состоится 2 ноября в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш».

Билеты можно купить на сайте www.kassy.ru.

Ранее концерт духового оркестра, посвященный году Рахманинова, прошел в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции