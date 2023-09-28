Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт родила первенца

Бонни опубликовала фотографию своей новорожденной дочки в социальных сетях. Малышку назвали Элио.
Актриса добавила, что рожала дочку в собственном доме.
Ранее мы рассказывали какой срок можно получить за сбор краснокнижных грибов и растений.
Британская актриса Бонни Райт, которая играла Джинни Уизли в фильме «Гарри Поттер», впервые стала матерью. Сейчас ей 32 года, передает Lenta.ru.
Бонни опубликовала фотографию своей новорожденной дочки в социальных сетях. Малышку назвали Элио.
Актриса добавила, что рожала дочку в собственном доме.
Ранее мы рассказывали какой срок можно получить за сбор краснокнижных грибов и растений.
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