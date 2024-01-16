Зрелищная лебединая зимовка и список крещенских купелей. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Крещение пройдет уже 19 января. В МЧС опубликовали список купелей, разрешенных для окунания. Найти его можно здесь. А что еще произошло в Алтайском крае - читайте в моей подборке.

Лебединый секретик

Мы отправили корреспондента на озеро Светлое (Лебединое). Из видео можно узнать, почему лебеди на нем зимуют и из-за чего оно не замерзает.

В Барнауле настойчиво пытаются продать торговый дом "Пассаж"

«Пассаж» на пр. Ленина, 2Б в формате торгового дома оказался нежеланным ни за 400 млн рублей, ни за куда меньшие суммы. Продают его еще с 2018 года.

Построили «Пассаж» в 2005-м. Но даже тогда его формат работы отставал лет на 15 от того, что требуется Барнаулу. Сейчас продавец предлагает «перепрофилировать» здание под медицинский центр, банк и т.п.

Почитайте, с какими условиями продают торговый дом и почему это затянулось на годы.

Торговый дом "Пассаж". Ольга Олейникова.

Китайские поставщики ступили на алтайские поля

По итогам 2023 года поставки китайской сельхозтехники в Россию увеличились в 7,7 раза, эти данные приводит объединение «Росспецмаш». Алтайских дилеров это впечатляет и пугает одновременно.

Многие опасаются, что китайская техника слишком быстро "лепится". Из-за этого есть сомнения в ее качестве.

В чем еще особенность "китайцев" - читайте здесь.

Сельскохозяйственная техника. Анна Зайкова

Что еще почитать?

Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода - в этом материале. А чем полезна святая вода и правда ли, что на Крещение она будет течь из крана - здесь.

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