«Золотые» вакансии и кластер на ответственном месте. Что произошло в Алтайском крае 29 ноября

- Эксперты проанализировали 782 тысяч вакансий по всей стране, в том числе в Барнауле, и выяснили, какие рабочие специальности — самые высокооплачиваемые. Среди них таксист и курьер.
- В Барнауле завершили ремонт путепровода на Новом рынке. Движение по мосту официально откроют 30 ноября в 12:00.
- В Алтайском крае назревает дефицит твердой пшеницы: спрос на нее высокий, цена за полгода подскочила почти вдвое. О нехватке сырья уже сообщили на Поспелихинской макаронной фабрике, которая выпускает продукцию Granmulino.
- Новый глава алтайского завода «Сибэнергомаш-БКЗ» Константин Соболев в эксклюзивном интервью рассказал, какие изменения ждут предприятие.
- Мэрия Барнаула выдала разрешение на строительство грузинского православного храма в районе Гоньбинки.
- Градсовет Барнаула снова отклонил проект торгового кластера, который хотят построить «на очень ответственном месте» — у правого берега Оби.
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