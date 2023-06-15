18 июня
﻿
Жизнь

Золотые доспехи, чайный сервиз и угнанная машина. 8 музеев Барнаула, в которые стоит заглянуть этим летом

Летом в музеях уютно и прохладно. А интересно там всегда. Altapress.ru напоминает о 8 площадках Барнаула, где найдется не только красота для глаз, но и пища для ума.

Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина

ГМИЛИКА

ГМИЛИКА.
ГМИЛИКА.
vk.com/gmilika
Ночь музеев в ГМИЛИКА.
Ночь музеев в ГМИЛИКА.
vk.com/gmilika
ГМИЛИКА.
ГМИЛИКА.
vk.com/gmilika

Музей открыли в 1989 году. С 1991 года он располагается в дворянской усадьбе конца XIX-начала XX века. Первым ее владельцем был Аларовский, хозяин золотых приисков. Затем хозяйкой дома стала Судовская, владелица Бийского и Барнаульского пивоваренных заводов. В XX веке здесь размещались госучреждения и суд.

В музее есть 12 залов, в которых можно узнать о разных эпохах развития культуры на территории Алтая — от скифских захоронений, до наших дней.

Музей “Город”

Экспозиции в музее &quot;Город&quot;.
Экспозиции в музее "Город".
vk.com/museumgorod
Музей &quot;Город&quot;.
Музей "Город".
vk.com/museumgorod
Экспозиции в музее &quot;Город&quot;.
Экспозиции в музее "Город".
vk.com/museumgorod

Музей распахнул свои двери в 2007 году в здании бывшей городской ратуши, построенной в 1914-1916 годах по проекту архитектора Ивана Носовича.

Здесь хранятся материалы об истории Барнаула и личностях, которые внесли свой вклад в развитие города.

Музей “Мир камня”

Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей "Мир камня".
vk.com/mir_kamnya
Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей "Мир камня".
vk.com/mir_kamnya
Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей "Мир камня".
vk.com/mir_kamnya

В коллекции музея более 2 тыс. минералов, горных пород и окаменелостей из России, США, Индии, Австралии, Израиля, Италии, Испании, Вьетнама, стран Африки и других.

Также в “Мире камня” хранятся драгоценные и декоративно-поделочные камни, окаменелые животные и растения.

Музей “Мир времени”

Музей &quot;Мир времени&quot;.
Музей "Мир времени".
www.museum.ru
Музей &quot;Мир времени&quot;.
Музей "Мир времени".
www.museum.ru
Музей &quot;Мир времени&quot;.
Музей "Мир времени".
www.museum.ru

“Мир времени” открыли в 2008 году. В музее можно познакомиться с культурой древнего мира, узнать, как в 17 веке измеряли длину и вес, потрогать “деньги” монголо-татарского периода. Некоторые экспонаты здесь можно примерить и потрогать.

Алтайский краеведческий музей

Алтайский государственный краеведческий музей.
Алтайский государственный краеведческий музей.
vk.com/agkm1823
Алтайский государственный краеведческий музей.
Алтайский государственный краеведческий музей.
vk.com/agkm1823
Алтайский государственный краеведческий музей.
Алтайский государственный краеведческий музей.
vk.com/agkm1823

Самый старый музей Барнаула. Он был основан еще в 1823 году. Здесь можно познакомиться с городским купечеством и бытом барнаульского крестьянина, увидеть старые пушки, прялки и не только.

Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина

Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина.
Музей Автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина

В этом музее можно узнать, как некоторые автомобили получили свои названия, какие машины чаще всего угоняли, как создавались автолегенды и многое другое. И даже можно присесть в тюнингованную “красотку”.

Историко-краеведческий музей АлтГПУ

У Алтайского педагогического университета есть свой музей. Попасть сюда могут и не студенты, но только по предварительной договоренности.

Историко-краеведческий музей АлтГПУ.
Историко-краеведческий музей АлтГПУ.
old.altspu.ru
Историко-краеведческий музей АлтГПУ.
Историко-краеведческий музей АлтГПУ.
old.altspu.ru
Историко-краеведческий музей АлтГПУ.
Историко-краеведческий музей АлтГПУ.
old.altspu.ru

Среди экспонатов особо выделяются останки мамонтов и шерстистых носорогов, украшения и христианские святыни.

Музей археологии и этнографии Алтая

Черепа эпохи средневековья в музее археологии и этнографии Алтая.
Черепа эпохи средневековья в музее археологии и этнографии Алтая.
altarcheomuseum.wixsite.com
Костяные гарпуны в музее археологии и этнографии Алтая.
Костяные гарпуны в музее археологии и этнографии Алтая.
altarcheomuseum.wixsite.com
Золотые нашивки на головной убор в музее археологии и этнографии Алтая.
Золотые нашивки на головной убор в музее археологии и этнографии Алтая.
altarcheomuseum.wixsite.com

Музей находится в корпусе “Д” АлтГУ. Удивляться здесь есть чему: в музее хранятся останки древних людей, украшения и броня, покрытая золотом, кадры курганов, костяные гарпуны и многое другое.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость