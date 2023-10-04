Золотая осень продолжается. Ясная погода прогреет солнышком жителей Алтайского края

Так, 10 октября столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Можно смело выходить на улицу и собирать последние грибы и гербарий.
Кому собирать плоды и листья не по душе, советуем прогуляться по осенним улицам и выловить последние теплые лучики.
Осадки ожидаются только 14 октября. Однако они будут умеренными.
До минуса температура опуститься только 22 октября. Днем же будет ноль градусов.
Ранее мощная магнитная буря 3 октября 2023. Землю ждет усиление возмущений на Солнце до четырех баллов.