Погода в Барнауле

Ночью барнаульцев ожидают заморозки и гололед, столбик термометра опустится до -8 градусов.

Зато уже с утра можно будет наконец забыть о пуховиках: воздух прогреется до +8.

Осадков также не ожидается. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, без порывов.

Подснежники. Barnaul 22

Погода в Алтайском крае

В целом по Алтайскому краю днем будет чуть теплее, чем в городе — до +10.

А вот ночью температура скакнет аж до -15. Ветер юго-западный, днем могут быть порывы до 12 м/с.

Но на дорогах сохранится сильная гололедица.